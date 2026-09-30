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علي سمير

تطورات جديدة بأزمة رونالدو وجيسوس .. اجتماع عاجل يحسم قصة "الوعد الكاذب" ورئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النرويج ضد البرتغال
النرويج
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
جورج جيسوس
النصر

هل يتم احتواء الأزمة سريعًا؟

ساعات حاسمة، شهدتها قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته مع مدرب منتخب بلاده جورج جيسوس، وما حدث بينهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

رونالدو لم يظهر في مباراة النرويج التي أقيمت في الجولة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، مما تسبب في حالة غضب شديدة لمهاجم النصر، وانتشار التكهنات حول دخوله في خلاف محتدم مع مدرب النصر السابق.

  • cm grafica cristiano ronaldo portogallo 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato

    ما هي القصة؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    المهم.. أخبار مثيرة انتشرت مساء الإثنين الماضي؛ أكدت على أن جيسوس سيدرس تصرف رونالدو بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة البرتغال ضد النرويج، لاتخاذ قرار "معاقبة" اللاعب من عدمه.


  • اجتماع بين الثنائي بعد "الوعد الكاذب"

    شبكة "RTP" قالت إن كريستيانو رونالدو اجتمع بجورج جيسوس مساء الثلاثاء بمدينة مالمو السويدية، حيث سارت المحادثة بصورة جيدة بينهما، لتخطي حالة التوتر التي حدثت بينهما في الأيام الأخيرة.

    رونالدو لم يكن راضيًا عن جلوسه على دكة البدلاء أمام النرويج، وكانت في البداية الخطة هي عدم إشراكه في المباراة، قبل إخطاره بأنه سيلعب لمدة 30 دقيقة، وقام بإجراء عمليات الإحماء ولكنه لم يلعب في النهاية.

    ومنذ ذلك الحين، لم يشارك النجم المخضرم في تدريبات البرتغال، وظهر إحباطه الشديد عقب انتهاء مباراة النرويج، بتوجهه بشكل مباشر إلى غرفة الملابس.

    وناقش رونالدو هذا الأمر مع جيسوس، ودخل في محادثة تخص دوره مع الفريق في الفترة القادمة، ويبدو أن الأوضاع تحسنت في الساعات الأخيرة.


  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    تدخل رئيس الاتحاد البرتغالي

    وفي سياق متصل، سافر بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس، الثلاثاء، إلى مدينة كوبنهاجن الدنماركية، وذلك لاحتواء الأزمة الحالية بين رونالدو وجيسوس.

    ويأتي ذلك رغم تخطيط بروينسا لحضور مباراة البرتغال تحت 21 سنة مع جبل طارق اليوم، الأربعاء، لكنه قام بتغيير الخطة تمامًا لإزالة الغموض الخاص برونالدو وإمكانية عودته مرة أخرى للتدريبات.

    وعلى الرغم من توجيه مسؤول التواصل في الاتحاد البرتغالي، الدعوة للصحفيين من أجل الحضور لطرح الأسئلة على بروينسا، إلا أن الأخير غادر المطار من مدخل مختلف ليفشل الجميع في التحدث إليه.



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  • بجانب رونالدو.. غياب جواو فيليكس وفرانشيسكو كونسيساو

    وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "أبولا" غياب جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر، وزميله فرانشيسكو كونسيساو، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تدريبات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

    الصحيفة أشارت إلى أن غياب كونسيساو، عن تدريبات المنتخب البرتغالي؛ يأتي بسبب معاناته من مشاكل بدنية، منذ يوم أمس الإثنين.

    أما بخصوص فيليكس؛ فأكدت الصحيفة أن سبب غيابه غير معروف - حتى الآن -، مثل زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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