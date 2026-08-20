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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya و محمود خالد

ترجمه

غادر غاضبًا نحو النفق .. السر وراء استبعاد برشلونة لكانسيلو من حفل جوان جامبر!

جواو كانسيلو
برشلونة
الدوري الإسباني
الأهلي
الهلال

لم يشارك في حفل تقديم اللاعبين..

أثار الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يستعد للانتقال إلى برشلونة بشكل نهائي، حالة من الجدل، بعد ظهور علامات الإحباط عليه، خلال مباراة كأس جوان جامبر، التي خاضها البلوجرانا أمام الأهلي المصري.

برشلونة اختتم تحضيراته للموسم الجديد "2026-2027"، بالفوز على الأهلي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بهدفين مقابل هدف، ليتوج بكأس "المؤسس" جوان جامبر، حيث وقع على الثنائية، حمزة عبد الكريم ورافينيا "من علامة الجزاء"، في الدقيقتين 30 و45، فيما سجل زيزو هدف الأهلي، وأهدر أنتوني جوردون جزائية ثانية للعملاق الكتالوني.

  • الإحباط في نفق كامب نو

    وبدت علامات الإحباط واضحة، على وجه كانسيلو، وهو يعود بسرعة إلى غرفة الملابس، بينما كان ينتظر تقديمه إلى جماهير كامب نو، الأربعاء.

    وقبل بداية مباراة كأس جوان جامبر، جرى تقديم كل عضو من أعضاء فريق برشلونة، بشكل فردي، في الوقت الذي كان كانسيلو يرتدي فيه القميص رقم "2" في النفق، قبل أن يغادر فجأة، تاركًا زملاءه في حالة من الحيرة التامة.

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  • السر وراء عدم تقديم كانسيلو

    وسرعان ما كشفت وسائل الإعلام المحلية عن سبب هذا التغيير المفاجئ في الخطة؛ حيث ذكر الصحفي الإسباني فيكتور نافارو، بأن برشلونة كان ينوي تقديم جواو كانسيلو إلى جانب باقي عناصر الفريق، لكنه لم يتمكن من المضي قدمًا؛ لأن عملية قيد الظهير البرتغالي لم تكتمل بعد.

    وأفادت تقارير بأن نادي الهلال توصل بالفعل لاتفاق مع كانسيلو على فسخ عقده، مقابل تنازل البرتغالي عن باقي مستحقاته، ورغم ذلك، إلا أنه لم تستكمل الأوراق النهائية بعد لانتقاله إلى برشلونة. وهذا التأخير الإداري غير المتوقع يعني أن كانسيلو ظل على قيد الهلال، وقت التقديم.

  • رودري يحظى باستقبال الأبطال في كتالونيا

    وبينما اضطر كانسيلو إلى الانتظار، حظي صفقة برشلونة الجديدة، رودري، بأكبر تصفيق حار من الجماهير المحلية قبل انطلاق المباراة. ووقّع لاعب الوسط الإسباني عقدًا لمدة أربع سنوات مع البلوجرانا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد إتمام انتقاله من مانشستر سيتي مقابل 65 مليون جنيه استرليني، فيما يصل رودري إلى كتالونيا بسمعة كبيرة؛ بعدما فاز بلقب كأس العالم 2026 وتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

    أما عن كانسيلو، فإنه ليس غريبًا على جماهير برشلونة؛ نظرًا لأنه لعب على سبيل الإعارة في كامب نو خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وكذلك موسم 2023-24، إلا أنه يطمح لارتداء قميص البلوجرانا في صفقة بيع نهائي لأول مرة.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    برشلونة يتطلع إلى الموسم الجديد

    وينصبّ تركيز الفريق الآن بشكل كامل على انطلاق موسم الليجا الجديد. وخلف الكواليس، سيعمل مسؤولو برشلونة بجدّ لحلّ مشكلات القيد العالقة.

    ويستعدّ الظهير البالغ من العمر 32 عامًا ليصبح الرقم 2 الجديد لبرشلونة في الموسم المقبل. وبمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية وإتمام انتقاله من الهلال بشكل رسمي، سيكون كانسيلو جاهزًا لمواصلة مسيرته في إسبانيا.