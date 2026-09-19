«استبدل مانشستر بنيويورك!».. بيب جوارديولا يشعل حماس نيويورك سيتي قبل مرارة خسارة الديربي

خطف بيب جوارديولا الأضواء بظهوره كضيف شرف لنادي نيويورك سيتي خلال مواجهة ديربي نهر هدسون أمام نيويورك ريد بولز.
لكن كلمته التحفيزية قبل المباراة لم تتمكن من منع الهزيمة 1-0 على ملعب يانكي ستاديوم.
خطف بيب جوارديولا الأضواء بظهوره كضيف شرف لنادي نيويورك سيتي خلال مواجهة ديربي نهر هدسون أمام نيويورك ريد بولز.
لكن كلمته التحفيزية قبل المباراة لم تتمكن من منع الهزيمة 1-0 على ملعب يانكي ستاديوم.
خطف بيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، عناوين ما قبل المباراة بصفته ضيف الشرف لنادي نيويورك سيتي إف سي في مواجهة ديربي نهر هدسون أمام نيويورك ريد بولز. وفي أثناء استمتاعه بفترة ابتعاده عن التدريب، استبدل المدرب الإسباني ديربي مانشستر بأشرس منافسة في نيويورك على ملعب يانكي ستاديوم.
ولعب جوارديولا دور المحفز الجماهيري قبل المباراة، إذ أشعل مداخن ملعب NYCFC الشهيرة على الخط الجانبي لإثارة حماس جماهير أصحاب الأرض.
وفي الكواليس، أظهرت اللقطات جوارديولا وهو يزور غرفة ملابس NYCFC لإلقاء كلمة حماسية وتحفيزية مباشرة على الفريق قبل انطلاق المباراة.
رغم الحماس الذي سبق المباراة بإلهام من جوارديولا، عانى فريق باسكال يانسن في ترجمة زخمه إلى أهداف خلال فترة افتتاحية هيمن فيها على اللعب. وأهدر لاعب الوسط أيدن أونيل والمهاجم لويجي فرصتين واعدتين في أول نصف ساعة.
وقام لويجي بانطلاقة مذهلة متجاوزًا تيم باركر بمحاذاة خط النهاية، لكن أصحاب الأرض فشلوا في استثمار الفرصة التي نتجت عن ذلك.
وتصدى إيثان هورفاث بقوة لمحاولة هانز وولف، بينما سدد لويجي فرصة محققة أخرى بباطن القدم خارج المرمى.
ثبت أن الفرص المهدرة كانت مكلفة على NYCFC، بعدما فك نيويورك ريد بولز حالة الجمود في الدقيقة 57. وانقض المهاجم جوليان هول على تمريرة خلفية قصيرة من جيمس ساندز، متجاوزًا الحارس مات فريز قبل أن يودع الكرة في الشباك الخالية.
وضغط NYCFC بقوة بحثًا عن هدف التعادل، ودفع بكل من ألونسو مارتينيز وبيني تراوري من مقاعد البدلاء لتعزيز هجومه.
وسدد تراوري الكرة فوق العارضة، بينما أبعد حارس ريد بولز هورفاث برأسية قوية من تياجو مارتينز فوق العارضة ليحافظ على التقدم.
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رغم الضغط المتأخر والعديد من المحاولات في الوقت بدل الضائع من تراوري، وتايفون جراي، وأندريس بيريا، صمد ريد بولز ليحسم فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0. وبذلك، انتزع ريد بولز أفضلية التفاخر في ديربي نهر هدسون على ملعب يانكي ستاديوم.
أما بالنسبة إلى NYCFC، فتجعل هذه الهزيمة الفريق يستحضر الفرص المهدرة رغم الدعم البارز من جوارديولا في المدرجات.
ويحوّل الفريقان الآن تركيزهما إلى المباريات المتبقية في مشوار الموسم العادي من الدوري الأمريكي لكرة القدم.