«استبدل مانشستر بنيويورك!».. بيب جوارديولا يشعل حماس نيويورك سيتي قبل مرارة خسارة الديربي

خطف بيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، عناوين ما قبل المباراة بصفته ضيف الشرف لنادي نيويورك سيتي إف سي في مواجهة ديربي نهر هدسون أمام نيويورك ريد بولز. وفي أثناء استمتاعه بفترة ابتعاده عن التدريب، استبدل المدرب الإسباني ديربي مانشستر بأشرس منافسة في نيويورك على ملعب يانكي ستاديوم.

ولعب جوارديولا دور المحفز الجماهيري قبل المباراة، إذ أشعل مداخن ملعب NYCFC الشهيرة على الخط الجانبي لإثارة حماس جماهير أصحاب الأرض.

وفي الكواليس، أظهرت اللقطات جوارديولا وهو يزور غرفة ملابس NYCFC لإلقاء كلمة حماسية وتحفيزية مباشرة على الفريق قبل انطلاق المباراة.











