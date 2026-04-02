"ارفع يديك واغرب عن وجهي!" - أسطورة تشيلسي جون أوبي ميكيل يهاجم إنزو فرنانديز بسبب تصريحاته حول انتقاله إلى ريال مدريد
التعليقات التي أثارت الغضب
بدأت الجدل بعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. وفي أعقاب الهزيمة المذلة بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي دور الـ16، أجاب فرنانديز على سؤال من قناة ESPN الأرجنتينية حول ما إذا كان سيظل لاعبًا في تشيلسي الموسم المقبل قائلاً: "لا أعرف. تركيزي منصب هنا في الوقت الحالي، أمامنا ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. ثم كأس العالم، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
وتصاعدت حدة الموقف عندما تحدث لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً بصراحة عن إعجابه بالعاصمة الإسبانية وسط أنباء عن ارتباطه بنادي ريال مدريد. وقال في قناة LuzuTV: "أقول دائماً [لزوجتي] إنني إذا اضطررت لاختيار مدينة لأعيش فيها في أوروبا، فأنا أحب مدريد حقاً. إنها تشبه بوينس آيرس إلى حد كبير، وأيضاً بسبب الطعام".
"هذا ليس قائدًا!"
وفي حديثه خلال بودكاست «Obi One»، أعرب الفائز بدوري أبطال أوروبا عن غضبه تجاه فرنانديز.
كان ميكيل، الذي قضى 11 عامًا ناجحة في غرب لندن، مستاءً بشكل خاص من توقيت تصريحات الفائز بكأس العالم. قال ميكيل: "هذا ليس قائدًا". "هذا أمر إذا كان لديك قادة، إذا كان لديك قادة يحترمهم اللاعبون ويتطلعون إليهم، فلن تخرج وتدلي بهذه التصريحات".
نادي «آيكون» يطلب من لاعب خط الوسط مغادرة الفريق
أثار غضب ميكيل أن تصدر مثل هذه التصريحات عن لاعب يرتدي شارة القيادة في غياب الشخصيات القيادية الأخرى. وأشار النيجيري إلى أنه إذا كان فرنانديز غير راضٍ عن المشروع الحالي تحت قيادة ليام روزينيور، فعليه أن يسعى للخروج الفوري من النادي.
وأضاف ميكيل: "لا يمكنك الإدلاء بمثل هذا التصريح بعد خروجنا المخزي من دوري أبطال أوروبا، وأنت ترتدي شارة القائد". "لا يوجد لاعب أكبر من النادي. إذا كان قد سئم، فليرفع يديه ويغرب عن وجهنا. ونمضي قدماً".
المطالبة باحترام الشارة
على الرغم من أن فرنانديز مرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2032، إلا أن ميكيل يصر على أن اللاعب يجب أن يُظهر المزيد من الامتنان تجاه النادي. وقد ذكّر اللاعب الأرجنتيني بالمعايير المتوقعة في ستامفورد بريدج.
واختتم ميكيل قائلاً: "لا يمكنك أن تخرج وتقول إن ما يحدث لا يهم. يجب أن تكون ممتنًا لأنك تلعب في نادٍ مثل تشيلسي. بسبب الثقافة التي بنيناها. أستطيع أن أتفهم وجود القليل من الإحباط، لكن لا يزال عليك احترام الشارة، ولا يزال عليك احترام النادي، ولا يزال عليك احترام الجماهير، لأن الجماهير هي التي تدفع رواتبكم".