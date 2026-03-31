ارتياح لـ"اللبوات" بعد ضم ليا ويليامسون إلى تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا، مع تمكن سارينا ويجمان أيضًا من استدعاء بيث ميد بعد تعافيها من الإصابة
ويليامسون وميد ينضمان إلى قائمة الغائبين المتزايدة في منتخب إنجلترا
عودة ويليامسون ليست الخبر الإيجابي الوحيد الذي جاء مع الإعلان عن تشكيلة ويجمان الأخيرة صباح الثلاثاء، حيث عادت زميلتها في أرسنال، بيث ميد، إلى صفوف المنتخب بعد أن غابت عن معسكر مارس بسبب إصابة في الساق. ويشكل ذلك دفعة معنوية كبيرة، لا سيما في ظل الغيابات التي تعاني منها إنجلترا في خط الهجوم.
إيلا تون، صانعة ألعاب مانشستر يونايتد التي غابت أيضًا عن معسكر مارس، لا تزال خارج التشكيلة بسبب مشكلة في الورك، كما تم استبعاد آجي بيفر-جونز، مهاجمة تشيلسي، وغريس كلينتون، لاعبة خط وسط مانشستر سيتي، عن مباريات الشهر المقبل ضد إسبانيا وأيسلندا. تعاني بيفر-جونز من مشكلة في الكاحل أجبرتها على التغيب عن آخر مباراتين لتشيلسي، بينما لم تلعب كلينتون مع ناديها أو منتخبها منذ ما يقرب من ستة أسابيع.
ميشيل أجيمانغ، المهاجمة الشابة التي كانت بطلة بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي، غائبة لفترة طويلة عن الهجوم بعد تعرضها لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبها مع إنجلترا ضد أستراليا في أكتوبر الماضي. كما لن تشارك ميسي بو كيرنز في البطولة. كانت كيرنز غائبة لأسباب إيجابية في المعسكر الأخير، بعد أن أعلنت أنها حامل بطفلها الأول. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت لاعبة خط وسط أستون فيلا النبأ المفجع بأنها فقدت جنينها.
المراهق باركنسون يحظى بفرصة مثيرة
وفي ظل غياب هؤلاء اللاعبات، اختارت ويجمان استدعاء موهبة شابة واعدة أخرى من صفوف منتخبات إنجلترا للشباب، حيث منحت إيريكا باركنسون أول دعوة لها للانضمام إلى المنتخب الأول. وتألق اللاعب البالغة من العمر 17 عامًا في البرتغال مع نادي فالاداريس غايا، حيث تشارك بانتظام في مباريات الفريق الأول منذ ثلاثة مواسم حتى الآن. وعلى الرغم من صغر سنها، أتاحت لها تلك الأداءات فرصًا للانضمام إلى منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا في المعسكرات الأخيرة، حيث برعت في أدائها. والآن، ستحظى بفرصة لإقناع ويجمان وطاقم "الليونيس".
ولدت باركنسون، التي تتمتع بموهبة فنية كبيرة في مركز رقم 10، في سنغافورة لأب إنجليزي وأم يابانية، وهي مؤهلة أيضاً لتمثيل البرتغال على المستوى الدولي. ومع ذلك، فقد أمضت مسيرتها في فرق الشباب مع "الليونيسات الصغيرات" وهي ملتزمة باللعب لصالح إنجلترا.
وقالت باركنسون العام الماضي، موضحةً سبب اختيارها لبلد والدها: "كانت إنجلترا أول دولة تدعوني إلى المركز الوطني للتدريب". "أرسلوا كشافًا إلى البرتغال لمشاهدة مبارياتي. كنت ألعب مع الأولاد في ذلك الوقت. شاهدوا بعض مقاطع الفيديو الخاصة بي على الإنترنت وأدركوا أنني نصف إنجليزية. بمجرد وصولي إلى هنا، أحببت الثقافة حقًا. الجميع لطيفون ولكنهم طموحون أيضًا. استمتعت بالطريقة التي تصرفت بها إنجلترا في جلسات التدريب وأسلوب اللعب في المباريات".
التشكيلة الكاملة لمنتخب "ليونيس" الإنجليزي
حارسات المرمى: هانا هامبتون (تشيلسي)، آنا مورهاوس (أورلاندو برايد)، إيلي روبوك (أستون فيلا)
المدافعات: لوسي برونز (تشيلسي)، جيس كارتر (جوثام)، أليكس غرينوود (مانشستر سيتي)، تايلور هيندز (أرسنال)، مايا لو تيسييه (مانشستر يونايتد)، إسمي مورغان (واشنطن سبيريت)، ليا ويليامسون (أرسنال)، لوت ووبين-موي (أرسنال)
لاعبات الوسط: لورا بليندكيلد براون (مانشستر سيتي)، لوسيا كيندال (أستون فيلا)، إيريكا ميج باركنسون (فالاداريس غايا)، جورجيا ستانواي (بايرن ميونيخ)، كيرا والش (تشيلسي)
المهاجمات: فريا جودفري (لندن سيتي ليونيس)، لورين هيمب (مانشستر سيتي)، لورين جيمس (تشيلسي)، كلوي كيلي (أرسنال)، بيث ميد (أرسنال)، جيس بارك (مانشستر يونايتد)، أليسيا روسو (أرسنال)
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستبدأ مباريات إنجلترا بزيارة إسبانيا إلى ويمبلي في 14 أبريل، قبل السفر إلى أيسلندا بعد بضعة أيام. واجهت "اللبوات" إسبانيا آخر مرة في نهائي يورو 2025، وفازت في مباراة متقاربة بركلات الترجيح لتحتفظ بلقبها القاري. ويتساوى الفريقان في النقاط على صدارة مجموعتهما في تصفيات كأس العالم، بعد أن سجلا انتصارات على كل من أيسلندا وأوكرانيا في فترة المباريات الدولية الأولى لعام 2026. لكن إنجلترا تتقدم بفارق ضئيل في فارق الأهداف، وستسعى جاهدة لتوسيع هذه الميزة بالفوز على إسبانيا بعد أسبوعين.