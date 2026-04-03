ارتفعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم إلى 10,990 دولارًا قبل طرح الدفعة الأخيرة منها قبيل انطلاق البطولة
ارتفاع حاد في أسعار التذاكر
استمرت أسعار التذاكر في الارتفاع منذ بدء البيع العام في أكتوبر. في البداية، كانت أسعار مقاعد الفئة الثالثة تبدأ من 2,790 دولارًا، بينما كانت تذاكر الفئة الأولى معروضة بسعر 6,730 دولارًا. وخلال الأشهر التي تلت ذلك، تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين، حيث وصلت أسعار أغلى تذاكر نهائي كأس العالم الآن إلى 10,900 دولار.
وبشكل عام، لا تزال الأسعار مرتفعة على جميع الأصعدة. يبلغ سعر تذكرة الفئة 1 لمباراة المنتخب الأمريكي لكرة القدم يوم 13 يونيو ضد باراغواي 2735 دولارًا، مع توفر أكثر من 1000 مقعد عند طرحها للبيع، وفقًا لبي بي سي. دافعت الفيفا باستمرار عن أسعارها باعتبارها تعكس معايير السوق في أمريكا الشمالية والطلب القوي، مشيرة إلى أن عائدات كأس العالم يتم إعادة استثمارها في تطوير هذه الرياضة على مستوى العالم.
تحديد الأسعار الفعلية
يصعب تحديد سعر التذاكر بدقة، حيث إن نظام «التسعير الديناميكي» الذي تطبقه الفيفا يؤدي إلى تغير الأسعار باستمرار وفقاً للطلب. ولم يتم الإعلان عن أي معلومات دقيقة حتى الآن. ومع ذلك، كان من الواضح أن أسعار تذاكر المباريات الأكثر شهرة خلال البطولة أعلى من غيرها. وبحسب ما ورد، لم تكن تذاكر متاحة للشراء سوى لمباراة واحدة من بين مباريات الدول العشر المصنفة في المراكز الأولى، وهي مباراة هولندا.
تقديم تذاكر أرخص
بعد أن تبين أن أسعار التذاكر الأصلية كانت أعلى بكثير مما وُعد به، أطلقت الفيفا فئة أسعار تحت مسمى «فئة دخول المشجعين»، حيث تم طرح بضع مئات من التذاكر بسعر 60 دولارًا فقط. ولم يتبق أي من هذه التذاكر في عملية البيع التي جرت هذا الأسبوع — لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد بيعت بالفعل أم لا.
معروض للبيع حتى اللحظة الأخيرة
وقد وعدت الفيفا بأن تذاكر مباريات كأس العالم ستطرح للبيع بشكل تدريجي حتى اللحظة الأخيرة. وعلى البوابة الرسمية للبيع، كان من الصعب تحديد عدد التذاكر المتاحة لكل مباراة على حدة. أما سوق التذاكر المستعملة، فقد كان الأمر أقل قابلية للتنبؤ به. ففي الولايات المتحدة، تتجاوز الأسعار القيمة الاسمية بكثير. أما في المكسيك، فيُعتبر بيع التذاكر المستعملة بسعر أعلى من سعرها الأصلي أمراً غير قانوني.