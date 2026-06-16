غيروا بروتوكول فيفا.. مسؤول تقنية الفيديو ينفي إشارات النازية الجديدة في كأس العالم: "حركة لا إرادية"!

ونفى إيفانز لاحقًا بشدة أنه قام بهذه الإيماءة عن قصد أو أنه كان يحاول إيصال أي رسالة من خلالها. وأوضح الحكم البالغ من العمر 38 عامًا أن هذه الحركة كانت عادة جسدية لا إرادية وليست فعلًا متعمدًا.

وقال إيفانز في بيان: "التغطية التي أعقبت هذا الحادث لا تعكس شخصيتي على الإطلاق". "بالطبع، أتفهم كيف تم تفسير هذه الإيماءة وأنا آسف لذلك، لكنني أريد أن أكون واضحًا تمامًا وأقول بشكل قاطع أنني لم أقم بهذه الإيماءة عن قصد أو عمدًا".

"أظهرت الصور التي التقطت لاحقًا خلال المباراة أنني كررت هذه الحركة عدة مرات بينما كنت أحمل قلمًا بين أصابعي. إن التحكيم في كأس العالم هو أكبر شرف في مسيرتي المهنية، وأتطلع إلى دعم زملائي خلال بقية البطولة".