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غيروا بروتوكول فيفا.. مسؤول تقنية الفيديو ينفي إشارات النازية الجديدة في كأس العالم: "حركة لا إرادية"!
تحقيق الفيفا لا يثبت وقوع أي مخالفة تأديبية
وفقًا لبي بي سي، برأت الفيفا مسؤول تقنية الفيديو المساعد (VAR) إيفانز بعد مراجعة لقطات من مركز التحكيم في دالاس، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول إيماءة باليد قام بها أثناء البث المباشر قبل فوز ألمانيا 7-1 على كوراساو في كأس العالم.
شوهد الحكم الأسترالي وهو يشكل إشارة "OK" مقلوبة بيده اليمنى أثناء ظهوره على البث العالمي قبل المباراة. جذبت الإشارة الانتباه على الإنترنت لأنه يمكن تفسيرها على أنها مزحة غير مؤذية أو كرمز مرتبط بجماعات تفوق العرق الأبيض. بعد المراجعة، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لم يجد أي دليل على أن إيفانز قد انتهك قانون الانضباط الخاص بالاتحاد، مما سمح له بالبقاء ضمن مجموعة الحكام في البطولة.
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إيفانز ينفي مزاعم وجود نية متعمدة
ونفى إيفانز لاحقًا بشدة أنه قام بهذه الإيماءة عن قصد أو أنه كان يحاول إيصال أي رسالة من خلالها. وأوضح الحكم البالغ من العمر 38 عامًا أن هذه الحركة كانت عادة جسدية لا إرادية وليست فعلًا متعمدًا.
وقال إيفانز في بيان: "التغطية التي أعقبت هذا الحادث لا تعكس شخصيتي على الإطلاق". "بالطبع، أتفهم كيف تم تفسير هذه الإيماءة وأنا آسف لذلك، لكنني أريد أن أكون واضحًا تمامًا وأقول بشكل قاطع أنني لم أقم بهذه الإيماءة عن قصد أو عمدًا".
"أظهرت الصور التي التقطت لاحقًا خلال المباراة أنني كررت هذه الحركة عدة مرات بينما كنت أحمل قلمًا بين أصابعي. إن التحكيم في كأس العالم هو أكبر شرف في مسيرتي المهنية، وأتطلع إلى دعم زملائي خلال بقية البطولة".
دعت جماعات مناهضة التمييز إلى إجراء تدقيق
أثار الحادث قلق منظمات مناهضة التمييز، بما في ذلك منظمة (Fare)، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في القضايا المتعلقة بالتمييز في كرة القدم.
وقبل أن تعلن الفيفا عن نتائج تحقيقاتها، صرحت المنظمة قائلة: "تشير نصيحة خبرائنا إلى أن الإيماءة المستخدمة تشبه بوضوح رمز اليد المقلوب "OK" الذي يُستخدم كرمز لـ"القوة البيضاء" في أوساط اليمين المتطرف العالمية".
كما لفتت هذه القضية الانتباه لأن رابطة مكافحة التشهير أضافت هذا الرمز إلى قاعدة بياناتها الخاصة برموز الكراهية في عام 2019 بعد أن استخدمته الجماعات المتطرفة كأسلوب للتصيد.
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التركيز يعود إلى مهام التحكيم
وبعد انتهاء التحقيق الذي أجرته الفيفا وعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية، سيواصل إيفانز أداء مهامه ضمن فريق التحكيم في البطولة.
ومع ذلك، أظهرت البثوث التلفزيونية الأخيرة أن مسؤولي نظام الفيديو المساعد يركزون بالفعل على شاشاتهم قبل بداية المباريات بدلاً من الوقوف أمام الكاميرا كما كان الحال قبل تلك الواقعة، مما يقلل من احتمالية ظهور جدل مماثل خلال الفترة المتبقية من كأس العالم.