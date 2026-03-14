علي رفعت

اختيار لامين يامال.. لماذا أدخل نجم برشلونة نفسه في لعبة الانتخابات القذرة؟

من اختار يامال؟!

شهدت الساعات الأخيرة في مدينة برشلونة حالة من الجدل الواسع عقب خروج النجم الشاب لامين يامال عن صمته المعهود ليعلن انحيازه الكامل في سباق رئاسة النادي.

فقبل أقل من 24 ساعة على توجه أعضاء النادي إلى صناديق الاقتراع قام يامال بنشر صورة تجمعه بالمرشح جوان لابورتا عبر منصات التواصل الاجتماعي متبوعة برموز تعبيرية تعكس الود والثقة المطلقة.

هذا التحرك لم يكن مجرد تصرف عفوي من مراهق يعبر عن إعجابه برئيسه بل كان بمثابة القنبلة الموقوتة التي انفجرت في وجه الحملات الانتخابية المنافسة خاصة وأن اللاعب يمثل حاليًا حجر الزاوية في مستقبل الفريق الكروي. 

إقحام لاعب في هذا السن المبكر في معمعة الصراعات الإدارية يعكس حالة من الاستقطاب الحاد التي يعيشها النادي الكتالوني في ظل ظروف اقتصادية ورياضية معقدة للغاية.

  • لغز التوقيت ونهج اللحظات الأخيرة

    يتساءل الكثير من المتابعين والمحللين عن السبب الحقيقي وراء تأخير هذا الدعم العلني حتى الرمق الأخير من الحملة الانتخابية. 

    ويرى خبراء الشأن الرياضي أن هذا التأخير يمثل نهجًا مدروسًا بعناية لضمان تحقيق أقصى ضغط ممكن على أصوات الأعضاء الذين لم يحسموا أمرهم بعد. 

    إظهار الدعم في وقت مبكر كان سيعرض اللاعب لضغوط إعلامية وجماهيرية مستمرة طوال أسابيع طويلة من الجدال ولكن اختياره ليوم الحسم أو ما يسبقه بلحظات جعل من صورته مع لابورتا هي الصورة الذهنية الأخيرة العالقة في الأذهان قبل الاقتراع. 

    هذه الخطة تهدف بوضوح إلى قطع الطريق على أي محاولات للرد من جانب فيكتور فونت أو غيره من المنافسين إذ لم يعد هناك متسع من الوقت لترميم الأضرار التي أحدثها هذا الظهور المفاجئ لأهم لاعب في التشكيلة الحالية للنادي.
  • صراع الأساطير وتدخل الجوهرة الشابة

    جاءت خطوة يامال في توقيت تعاني فيه إدارة جوان لابورتا من هجوم كاسح شنه أسطورة النادي ومدربه السابق تشافي هيرنانديز. 

    فقد كشف تشافي في لقاء إعلامي مطول عن كواليس رحيله متهمًا الإدارة الحالية بعدم الصدق وتضليل الجماهير وهو ما أحدث شرخًا كبيرًا في القاعدة الشعبية للابورتا. 

    هنا يبدو أن تدخل لامين يامال كان بمثابة طوق النجاة الذي ألقي للرئيس الحالي لمحاولة امتصاص غضب المحبين وإعادة توجيه البوصلة نحو الاستقرار الرياضي. 

    لقد سمح اللاعب لنفسه بأن يكون أداة في معركة إعلامية كبرى محاولًا ترجيح كفة لابورتا في مواجهة الاتهامات القاسية التي وجهها تشافي والتي هزت أركان البيت من الداخل قبل انطلاق يوم التصويت الكبير الذي ينتظره الجميع بشغف.

  • تداعيات سلبية تهدد استقرار غرف الملابس

    دخول لاعب بمكانة يامال في هذا الصراع يحمل مخاطر جسيمة قد تؤثر سلبًا على تماسك الفريق في المواعيد الكبرى. 

    فمن المعروف أن غرف الملابس يجب أن تظل بعيدة تمامًا عن التجاذبات الإدارية لضمان وحدة الصف والتركيز الذهني. 

    وبإعلانه هذا الموقف قد يجد يامال نفسه في مواجهة صامتة مع زملائه الذين قد يتبنون آراء مغايرة أو يفضلون الحياد التام لحماية مصالح الفريق حتى وإن لم يعلنوا ذلك.

    هذا الانقسام في الولاءات قد يؤدي إلى نشوء تكتلات خفية بناء على التوجهات الانتخابية وليس على المعايير الفنية مما يهدد بتفكيك النسيج الجماعي الذي يحتاجه النادي.

    كما أن الضغط النفسي سيتضاعف على كاهل اللاعب الذي سيصبح مطالبًا بتقديم مستويات استثنائية لإثبات أن انشغاله بالانتخابات لم يؤثر على مردوده الفني فوق العشب الأخضر.

    السيناريو المرعب وماذا لو سقط لابورتا

    تظل الفرضية الأكثر خطورة هي احتمال خسارة جوان لابورتا وفوز منافسه فيكتور فونت بكرسي الرئاسة في النادي. 

    في هذا السيناريو سيجد لامين يامال نفسه مضطرًا للتعامل مع إدارة جديدة أعلن صريحًا أنه لم يكن يرغب في وصولها إلى سدة الحكم.

    العمل تحت قيادة رئيس عارضه اللاعب علنًا يضع مستقبله في مهب الريح من الناحية الإدارية وقد تتحول العلاقة بين الطرفين إلى نوع من الفتور الذي يفتقر إلى الثقة المتبادلة. 

    وفي أسوأ الظروف قد تنظر الإدارة الجديدة للنجم الشاب باعتباره جزءًا من حقبة سابقة مما قد يؤثر على سلاسة مفاوضات تجديد العقود أو حتى على مكانته كقائد مستقبلي للمشروع الرياضي. 

    إنها مخاطرة كبرى خاضها الفتى اليافع في غابة من المصالح التي لا ترحم داخل أروقة النادي التاريخي الذي يمر بمرحلة مفصلية.

  • بيت القصيد

    انخراط لاعب شاب في الـ 18 من عمره في هذه المعمعة يثبت أن المصالح الإدارية والرياضة وجهان لعملة واحدة في هذا النادي العريق. 

    لقد اختار النجم الأول للفريق أن يكون جزءًا من الحدث بدلًا من مراقبته من بعيد وهو قرار سيجعله إما بطلًا في عيون الإدارة الفائزة أو كبش فداء محتملًا إذا هبت رياح التغيير بما لا تشتهي السفن وإن كان الاحتمال بعيد. 

    المقامرة بالرصيد الجماهيري في سبيل دعم إداري هو سلاح ذو حدين خاصة في بيئة لا تغفر الخطأ ولعل الدرس الأهم هنا هو أن الموهبة وحدها لا تكفي للنجاة من فخاخ الصراعات الرئاسية بل يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الحكمة لتجنب الانزلاق في صراعات قد تستهلك المسيرة المهنية قبل أن تصل إلى ذروتها.

