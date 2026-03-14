اختيار لامين يامال.. لماذا أدخل نجم برشلونة نفسه في لعبة الانتخابات القذرة؟

يتساءل الكثير من المتابعين والمحللين عن السبب الحقيقي وراء تأخير هذا الدعم العلني حتى الرمق الأخير من الحملة الانتخابية.

ويرى خبراء الشأن الرياضي أن هذا التأخير يمثل نهجًا مدروسًا بعناية لضمان تحقيق أقصى ضغط ممكن على أصوات الأعضاء الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

إظهار الدعم في وقت مبكر كان سيعرض اللاعب لضغوط إعلامية وجماهيرية مستمرة طوال أسابيع طويلة من الجدال ولكن اختياره ليوم الحسم أو ما يسبقه بلحظات جعل من صورته مع لابورتا هي الصورة الذهنية الأخيرة العالقة في الأذهان قبل الاقتراع.

هذه الخطة تهدف بوضوح إلى قطع الطريق على أي محاولات للرد من جانب فيكتور فونت أو غيره من المنافسين إذ لم يعد هناك متسع من الوقت لترميم الأضرار التي أحدثها هذا الظهور المفاجئ لأهم لاعب في التشكيلة الحالية للنادي.

