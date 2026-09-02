إحباط مؤامرة خطيرة.. الكشف عن مخطط إجرامي لـ"اختطاف" كيليان مبابي

واستكمالًا لخبرها.. أعلنت صحيفة "لو باريزيان" مساء اليوم الأربعاء، أن العصابة التي خططت لـ"اختطاف" النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ يتزعهما شاب فرنسي يُدعى كليمنت، ويبلغ من العمر 18 سنة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن كليمنت، يواجه اتهامات بـ"السطو المنظم" في 21 أغسطس 2026؛ وذلك بمدينة نانتير الفرنسية، التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة باريس.

ويُزعم أن الشاب المسجون بالفعل في قضية أخرى؛ استمر في إصدار التعليمات من زنزانته، لا سيما عبر تطبيق "سناب شات".

ووفقًا لنفس الصحيفة، تم ضبط جهازين في السجن الذي يتواجد به كليمنت؛ حيث أنه بتحليلهما.. تم اكتشاف 26 عنوانًا لـ"رجال أعمال ومطربين ونجوم كرة قدم"، مستهدفين في عمليات اختطاف.