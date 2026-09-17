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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يخطف موهبة مانشستر وديكو يراقب نجم تشيلسي وتشابي ألونسو يطلب جولر!
ريال مدريد يستهدف موهبة مانشستر
كشف موقع "ذا أثلتيك" عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جيه جيه جابرييل لاعب مانشستر يونايتد منذ بضعة أشهر.
وأشار إلى النادي يعمل على هذه الصفقة في سرية تامة، للحصول على خدمات صاحب الـ15 سنة، دون الإخلال بقواعد التعاقد مع اللاعبين الصغار من فئته العمرية.
منافسة على مدافع بنفيكا
قرر ريال مدريد توجيه أنظاره نحو توماس أراوخو مدافع نادي بنفيكا البرتغالي، تمهيدًا للحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.
بايرن ميونخ يأتي على رأس المهتمين بالتعاقد مع اللاعب المرتبط بعقد مع ناديه حتى 2031، ومن المقرر أن يطلب بنفيكا مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو.
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برشلونة يراقب إستيفاو
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إستيفاو جناح تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يتابع موقف صاحب الـ19 سنة عن كثب، ويريد استغلال محدودية حصول اللاعب على فرصة المشاركة بانتظام مع الإسباني تشابي ألونسو.
ومن المقرر أن يتواصل برشلونة بشكل مكثف مع ممثلي اللاعب في مطلع عام 2027، لاستكشاف إمكانية القيام بصفقة محتملة.
لشبونة يقاوم رغبة آرسنال في ضم مدافعه
قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن آرسنال يظل متحمسًا للتعاقد مع إيفان فريسنيدا لاعب سبورتينج لشبونة في المستقبل القريب.
وأوضحت أن لشبونة يتفاوض حاليًا مع صاحب الـ21 سنة للتوقيع على عقد جديد، بدلًا من ارتباطه الحالي الذي ينتهي في 2028، وذلك لإحباط أي محاولة ممكنة من المدفعجية.
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مالين والعودة إلى البريميرليج
بدأ كل من آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، في تتبع موقف المهاجم الهولندي دونيل مالين، بعد تألقه اللافت مع نادي روما الإيطالي.
وقال الصحفي "إكرم كونور" إن اللاعب لا يمانع فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، وسط توقعات بمطالبة روما بمبلغ قيمته تتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو.
ألونسو مصمم على جولر
كشف موقع "تيم توك" الإنجليزي، عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع أردا جولر لاعب ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأوضح أن المدرب تشابي ألونسو أراد ضم جولر قبل جلب مورجان روجرز إلى ستامفورد بريدج مقابل 117 مليون جنيه استرليني، ولكن الصفقة لم تنجح.
ومن غير الواضح حتى الآن موقف ريال مدريد من بيع جولر، في الوقت الذي لا يعتبره المدرب جوزيه مورينيو "غير قابل للمس".
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طلب كتالوني من فابريجاس
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يضع في خططه سيسك فابريجاس مدرب كومو، ضمن الأهداف المستقبلية في حالة رحيل الألماني هانزي فليك.
وأوضحت أن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الكتالوني، تواصل مع فابريجاس شخصيًا، وأخبره بضرورة تنبيهه قبل اتخاذ أي قرار بالرحيل عن كومو.
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