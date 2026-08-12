أخبار الاتحاد اليوم | "أحد أعظم نجوم لشبونة" يوقع للعميد وصفقة إيلينخينا تعود للحياة من جديد!

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم، الأربعاء، عن اقتراب بيدرو جونسالفيس لاعب سبورتينج لشبونة من الانتقال إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف.

وقالت صحيفة "أبولا" إن المفاوضات تسارعت بين جميع الأطراف في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة في بداية الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن جونسالفيس الذي يعتبر "من الأعظم في تاريخ لشبونة"، سينضم للاتحاد، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق على مدار 6 سنوات، سجل خلالها 97 هدفًا ولعب 66 تمريرة حاسمة.

وكان جونسالفيس قد انتظر الانتقال لأحد الأندية الأوروبية في الأيام الماضية، لكن العروض التي وصلت له لم تكن مرضية لطموحاته، لذلك وافق على الانضمام للعميد.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ريكورد" إن جونسالفيس سيوقع مع الاتحاد حتى عام 2031، مقابل الحصول على راتب سنوي قيمته تزيد عن 10 ملايين يورو.