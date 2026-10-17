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"احضروا الموز!" .. ماريسكا يوجه رسالة شكر إلى جمهور مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
إينزو ماريسكا
مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون

رد فعل غير متوقع من جمهور سيتي على قرار الإدانة

يعتقد إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن الاتهامات المالية خارج الملعب جعلت النادي بأكمله أكثر تقارباً وتوحّداً.

ورحّب المدرب الإيطالي بعودة ظاهرة الموز القابل للنفخ الشهيرة التي انتشرت في ثمانينيات القرن الماضي، قبل مواجهة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إبسويتش تاون.

  • مارسيكا يرحب بهوس الموز وسط أزمة خارج الملعب

    يأمل إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي في رؤية ملعب الاتحاد مليئًا بالموز القابل للنفخ خلال مباراة السبت ضد إيبسويتش تاون. فقد عاد هذا الرمز الذي يعيد الأذهان إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في ظل إظهار الجماهير تحديها عقب القرار المالي الصادر عن اللجنة المستقلة.

    وقد ثبت أن النادي ارتكب أكثر من 100 مخالفة لقوانين الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر سيتي يتمسك ببراءته وتقدّم بالاستئناف.

    ويعتقد ماريسكا أن الضغوط الخارجية لم تؤدِّ إلا إلى توحيد الفريق والطاقم وقاعدة الجماهير.

  • imago-sport-1062413449.jpgEvery Second Media

    مدرب سيتي يسلط الضوء على الوحدة المتصاعدة وتحدي الجماهير

    وأشاد ماريسكا بالدعم البصري القادم من المدرجات، وكشف أن أبناءه الأربعة أنفسهم طلبوا الحصول على موزات قابلة للنفخ. وقال ماريسكا: "إنه أمر جميل جدًا. لم أكن أعرف الحكاية التي تقف خلف الموز، لكنني آمل أن أرى غدًا الكثير من الموز في الملعب".

    وأضاف: "أعتقد أن ذلك يخلق جوًا رائعًا للجماهير ولكل من يتواجد في الملعب".

    وتابع المدرب: "أعتقد أن روبن [دياش] قال إن الناس لا يحبون أن يفوز مانشستر سيتي، لكننا نحب الفوز. لذا أعتقد أن هذه رسالة جيدة للجميع".

    وقال: "أعتقد أنه ربما منذ تلك الضجة، أستطيع أن أرى من وجهة نظري الشخصية أن الجماهير والنادي والفريق أصبحوا أكثر تقاربًا بكل تأكيد".

  • مارسيسكا يتجاهل الضجيج الخارجي ويبقى مركزًا على عمله

    على الرغم من اضطراره للتعامل مع أسئلة متواصلة بشأن الشؤون القانونية للنادي، أكد المدرب صاحب الـ46 عامًا أن الأوضاع خارج الملعب لا تسبب له أي قلق. وأوضح ماريسكا: «لقد قلت مرات عديدة إنني لا أشعر بأي نوع من التوتر تجاه الوضع الخارجي، لأنه أمر لا أتحكم فيه».

    وأكمل: «أنا أركز فقط، مرة أخرى، على الطريقة التي يمكننا من خلالها محاولة الفوز بالمباراة المقبلة».

    وختم: «أنا سعيد جدًا. لقد تعاملنا مع الأمر بشكل جيد تمامًا، جميعًا معًا، النادي والجماهير والفريق والجميع».

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    سيتي يستهدف تحقيق رقم تاريخي أمام إيبسويتش في الاتحاد

    بعد الفوز في مبارياته الست الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، تمكّن ماريسكا من معادلة أفضل بداية لمدرب في تاريخ المسابقة.

    لكن المدرب الإيطالي يبقى مركّزًا بشكل كامل على حصد النقاط الثلاث أمام إيبسويتش بدلًا من التفكير في الأرقام الشخصية.

    وقال ماريسكا في ختام حديثه: "مباراة السبت تمنح ثلاث نقاط، وهي النقاط نفسها التي كانت على المحك في أنفيلد. هذه الأرقام القياسية يمكن أن تكون جيدة إذا حققت شيئًا ما في نهاية الموسم".

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