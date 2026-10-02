"هالاند سيفضل آرسنال على ليفربول" .. حقيقة رحيل نجوم مانشستر سيتي مجانًا بسبب قضية التلاعب المالي

وفي حديثه عبر بودكاست Stick to Football، تطرق المحامي الرياضي البارز بول جيلروي، المستشار الملكي، إلى التبعات القانونية على تشكيلة سيتي. وعندما سأله أسطورة آرسنال إيان رايت عما إذا كان اللاعبون غير المطلعين على نشاطات مجلس الإدارة يملكون مبرراً للرحيل، قدّم جيلروي تقييماً صريحاً لحقوق الموظفين.

وأوضح جيلروي: «بالتأكيد، نعم، هذا سؤال جيد، من منظور اللاعبين. كل عقد عمل، سواء أكان لاعب كرة قدم أو شخصاً يعمل في متجر، يتضمن بنداً ضمنياً. بعبارة أخرى، هو غير مكتوب. والبند الضمني الذي نتحدث عنه هنا هو بند الثقة والاطمئنان".

وأكمل: «فإذا كنت أعمل لديك، فيجب أن تتوفر بيني وبينك ثقة واطمئنان كافيان حتى تنجح هذه العلاقة. فإذا لم تثق بي، أو لم أثق بك، أو إذا نعتّني بالكاذب واللص يوم الثلاثاء، فلن أستطيع أن أعمل لديك يوم الأربعاء، إنها الثقة والاطمئنان. والآن، يمكن للاعب أن يقول: ”لقد أخللت ببند الثقة والاطمئنان الضمني. أنت صاحب العمل الذي أعمل لديه، وقد تصرفت بما يخالف هذا البند، وهذا يخوّلني أن أقول إنني أمزّق عقدي وأغادر“».