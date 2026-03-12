احتفال مورينيو الأيقوني وخماسية مدريدية .. جوارديولا لا يعرف طعم الريمونتادا وتاريخه الصادم يمنح ريال بطاقة التأهل!

هناك مباراة أخرى كان جوارديولا بحاجة إلى العودة من التأخر بهدف واحد فقط، عندما لعب ضد تشيلسي في نصف النهائي لموسم 2011/2012.
البلوز فازوا بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج، سجله النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، ليذهب الفريق الإنجليزي إلى ملعب كامب نو وهو يخشى حدوث الريمونتادا.
كل شيء كان يسير وفقًا للخطة، بتسجيل سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا لهدفين في شباك تشيلسي، قبل أن يعود الضيوف بثنائية لراميريز وفيرناندو توريس، ليصعد البلوز إلى النهائي ويحصدون اللقب على حساب بايرن ميونخ بركلات الترجيح.
أيضًا هناك موسم 2017/2018 أمام ليفربول
مانشستر سيتي تأخر بالخسارة بثلاثية نظيفة سجلها الريدز على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع النهائي، في موقف مشابه تمامًا لما حدث مع ريال مدريد.
النتيجة؟ ليفربول كرر انتصاره على سيتي في ملعب الاتحاد وهذه المرة بنتيجة 2/1 ليصعد إلى نصف النهائي.
موسم 2018/2019 أمام توتنهام
هنا الأمور كانت قريبة للغاية، سيتي خسر بهدف دون رد على ملعب توتنهام الذي كان يقوده وقتها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لتكون الريمونتادا في المتناول بلقاء الإياب.
ولكن لسوء حظ بيب، مانشستر سيتي فاز 4/3 في مباراة العودة، وهي نتيجة غير كافية لأن الفريقان تعادلا 4/4 مع تسجيل سبيرز ثلاثية خارج أرضه.
ووسط كل هذه المحاولات الفاشلة، كانت هناك مرة نجح فيها جوارديولا في تحقيق العودة بعد التأخر في النتيجة بالمراحل الإقصائية في دوري الأبطال، وكانت ضد بورتو في ربع نهائي 2014/2015.
بايرن تأخر بنتيجة 3/1 على أرض بورتو في الذهاب، قبل أن يرد بقسوة في الإياب على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 6/1، ليتأهل لملاقاة برشلونة في نصف النهائي.
الطريف هنا أن جوارديولا كان بحاجة إلى تحقيق الريمونتادا هذه المرة أيضًا، بخسارته في الذهاب على ملعب كامب نو 3/0، ولكنه فشل بعد الاكتفاء بالفوز 3/2 على ملعبه، ليصعد الفريق الكتالوني للنهائي وينتصر على يوفنتوس ليحصل على اللقب.
هل تعلم ما هو أغرب؟ الرابط المشترك بين إنتر 2010 وتشيلسي 2012 وريال مدريد 2014 أن جميعهم فازوا بالأبطال بعدما فشل بيب في العودة ضدهم، فهل يفعلها أربيلوا هذا الموسم؟