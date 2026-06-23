قائد فرنسا، المعروف تقليديًا بوضعية تشابك الذراعين، استبدل روتينه المميز بأداء خيالي على الناي بعد هز الشباك في أمريكا الشمالية.
بسبب وعد قطعه على نفسه .. كشف سر احتفال كيليان مبابي بأهدافه على طريقة "الناي" في كأس العالم 2026
صلة جيمس كوردن
يعود الإلهام وراء الروتين الموسيقي إلى ظهورٍ قبل البطولة في برنامج جيمس كوردن 'After Hours'. خلال فقرة تذكّر بـ Carpool Karaoke، كشف نجم ريال مدريد أن والديه شجعاه على استكشاف مواهب مختلفة عندما كان طفلاً، بما في ذلك العزف على الآلات، لضمان أن يحظى بتنشئة متوازنة.
وخلال حديثه في البرنامج، أوضح مبابي: "حاولت أن أعزف عندما كنت طفلاً. كان والداي يريدانني أن أفعل أشياء كثيرة وأستكشف أشياء كثيرة، لفتح ذهني لفعل كل الأشياء. لأننا لا نعرف أبداً ما الذي سيحدث."
مستغلاً اللحظة، أخرج كوردن نايًا وتحدّى المهاجم أن يقدّم احتفالاً خاصاً إذا سجّل هدفه الأول في البطولة. ووجّه الكوميدي التعليمات: "سجّل هدفك الأول. تركض، هنا [احتفال عادي]، مباشرة إلى هنا [مُحاكياً العزف على الناي]."
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هاتف كوردن "انفجر"
تم الوفاء بالوعد خلال افتتاح فرنسا للمجموعة الأولى ضد السنغال، حيث سجل مبابي هدفين في فوز 3-1. وبينما كان يبتعد بعد هدفه الأول، تخلى عن وضعه المعتاد ليحاكي العزف على الناي، وهي لحظة سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأدخلت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكوردن في حالة من النشاط المحموم.
واعترف الفنان البريطاني بأنه صُدم لرؤية الأيقونة العالمية تنفذ بالفعل اتفاقهما الخفيف في تصريحاته لـ talkSPORT Breakfast: "كان الأمر جنونياً يا رجل، لأنني كنت أشاهد المباراة مع أبي. كنت في المطبخ وقال أبي للتو: 'لقد فعل الناي! لقد فعل الناي!'، فركضت إلى الداخل. ثم انفجر هاتفي بطريقة لم ينفجر بها منذ نهاية Gavin and Stacey - من حيث تواصل الناس معي. كان الأمر جنونياً يا رجل ولا أصدق أنه فعلها".
رسالة شخصية من القبطان
التزام مبابي بالمزحة تجاوز الملعب، إذ تواصل مع كوردن فور صافرة النهاية لتأكيد أنه أوفى بوعده. وقد أبرزت هذه اللفتة الحالة المزاجية الهادئة والواثقة داخل المعسكر الفرنسي بينما يتطلعون لاستعادة اللقب العالمي الذي خسروه أمام الأرجنتين في 2022.
وكشف كوردن: "تم إرسال فيديو لي بعد المباراة من صديق مشترك، وهو [مبابي] مال نحو الكاميرا وقال: 'قلت لك. قلت لك إنني سأفعل ذلك!'، ثم ابتعد. كان جنوناً أنه فعل ذلك، وكان جنوناً أنه تذكر، لأننا صورنا ذلك قبل أن آتي لأراك آخر مرة في البرنامج، لذا فهذا منذ فترة. ويقول في الفيديو في المقطع: ‘أول هدف ضد السنغال، سأفعل ذلك’. كنت مصدوماً، لم أصدق ذلك. ويا له من رجل، إنه مذهل".
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مطاردة تاريخ كأس العالم
بينما وفّرت الاحتفالات عناوين خفيفة الظل، يظل مبابي مُركّزًا على العمل الجاد المتعلق بالحذاء الذهبي. وتابع ثنائيته الافتتاحية بهدفين آخرين في فوز 3-0 على العراق، وهي مباراة تأثرت بشكل كبير بالظروف الجوية.
ومع أربعة أهداف بالفعل في الحقيبة، أصبح الفرنسي الآن على قدم المساواة مع ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا في مسيرته بكأس العالم، متأخرًا فقط عن ليونيل ميسي (18 هدف) في السباق ليصبح أعظم هداف على مر العصور في البطولة.