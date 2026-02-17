احتفال فينيسيوس جونيور بهدفه يتسبب في تأخير المباراة لمدة 10 دقائق، حيث اتهم نجم ريال مدريد لاعب بنفيكا بالعنصرية في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

بعد أن سجل هدفًا رائعًا متجاوزًا حارس المرمى، غضب لاعبو بنفيكا ومشجعوه من احتفالات فينيسيوس المطولة عند علم الركنية. واجهه نيكولاس أوتامندي لاعب الفريق المضيف، بينما انخرط زملاؤه في مشاجرات منفصلة أثناء محاولتهم حماية زملائهم.

وعندما بدا أن الموقف قد هدأ مع استعداد الفريقين لاستئناف المباراة، ركض فينيسيوس إلى الحكم ليبلغه عن شيء قاله له الجناح المنافس بريستياني، فوقف الحكم المباراة لتطبيق بروتوكول العنصرية. في غضون ذلك، جلس فينيسيوس على مقاعد البدلاء لريال مدريد رافضًا مواصلة اللعب.

استؤنفت المباراة في النهاية، ولكن بعد تأخير دام 10 دقائق، حيث حصل أحد أعضاء الجهاز الفني لبنفيكا على بطاقة حمراء وسط مشاجرات متعددة في جميع أنحاء الملعب، شارك فيها أيضًا المدرب الرئيسي لأغياس، جوزيه مورينيو.