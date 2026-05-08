Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"هوس جنسي ولا يبكي ولكن يتجمل" ..الطريقي يثير الجدل بتغريداته عن رونالدو وبن زكري

النجم البرتغالي يتصدر المشهد من جديد

خرج الإعلامي السعودي صالح الطريقي، بعدة رسائل مثيرة للجدل حول احتفالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل في شباك الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الخميس، في دوري روشن السعودي.

النصر حل ضيفًا على الشباب، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.

رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة، وتسبب احتفال الأخير بهدفه في هجوم عنيف ضده من بعض الجماهير، مما دفع الطريقي للتعليق على الأمر.


    ماذا حدث؟

    أثار كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل في ديربي أمس، الخميس، أمام الشباب، سواء لاحتفاليته بالهدف أو حتى بتفاعله مع جمهور الشباب..

    البداية من احتفاله بعد إحراز الهدف، فقد أشار بحركات "غير مفهومة" بيده، لكن ربما إشارة "رشوة" كسخرية ممن وصفوا الموسم الجاري من الدوري السعودي بـ"الفاسد"، زاعمين تعمد توجيه اللقب للنصر من أجل كريستيانو رونالدو.

    المشكلة الأكبر كانت عندما هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، إذ بدأ البرتغالي بالرقص أولًا على تلك الهتافات بلا مبالاة، فيما حاول الهولندي ويسلي هوديت؛ نجم الليوث، إبعاده عن المدرجات منعًا لتطور الموقف.

    لكن رونالدو لم يقف عند حد الرقص، بل بدى وكأنه يكرر حركته "اللا أخلاقية" التي قام بها أمام الجمهور نفسه من قبل، وتم إيقافه على إثرها حينها لمدة مباراة واحدة، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق بفبراير 2024.


  ماذا قال الطريقي؟

    الطريقي قال عبر حسابه على منصة "إكس":هناك مصطلح يعرفه "علماء النفس" اسمه الهوس أو الإسقاط الجنسي، والشخص المصاب بهذا الهوس، يفسر كل فعل، أو قول وإن كان عاديًا على أنه يحمل دلالات جنسية".

    وأضاف:"نصيحة للأصدقاء، إن قابلت مهووس، لا تقم بأي حركة، لأنه سيفسر كل شيء جنسيًا، حتى وإن حكيت خشمك".

    وتسببت هذه التغريدة في هجوم عنيف على الطريقي، ووصف البعض هذا التفسير بـ"الغريب العجيب، وتبرير غير منطقي لتصرف النجم البرتغالي.




  هجوم على بن زكري

    وأما عن بكاء نور الدين بن زكري عقب الخسارة من النصر:"هو لا يبكي، ولا يكذب، لكنه يتجمل".

    وأوضح:"من يبكي ينغلق على ذاته، ولن يهتم من يشاهده ومن لا يشاهده، كذلك لن يهتم أين يقف المصور".


    الموقف في دوري روشن

    المسابقة تضم 18 فريقًا، مما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 34 جولة، وبحسب الجدول الحالي، من المقرر أن تنتهي البطولة في 21 مايو الجاري.

    النصر صاحب المركز الأول بـ82 نقطة، لديه مباراتين أمام كل من الهلال وضمك، ولو حسمهما سيفوز رسميًا بلقب دوري روشن.

    وعلى الجانب الآخر، يخوض الهلال 3 مباريات، ضد كل من النصر ونيوم والفيحاء، ويحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

