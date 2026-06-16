احتفال بسلاح افتراضي ولافتات سياسية في المدرجات.. مواجهة نيوزيلندا وإيران تبعث برسالة تحذير لمصر!

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة المثيرة التي جمعت بين منتخبي إيران ونيوزيلندا على ملعب لوس أنجلوس، وذلك في منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم.
وافتتح إيليا جاست التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل رامين رضائيان النتيجة لإيران في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني، عاد جاست ليضع نيوزيلندا في القدمة مجددًا بالدقيقة 54، لكن محمد محبي نجح في اقتناص هدف التعادل البديل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق تضع جميع منتخبات المجموعة في الموقف ذاته بعد تعادل مصر وبلجيكا بهدف لمثله.