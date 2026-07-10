"غبي وغير واقعي" .. مشجع نرويجي يكشف الخطأ وراء احتفال رفاق هالاند "الأيقوني" في كأس العالم!

مع كل خطوة يخطوها إرلينج هالاند ورفاقه نحو صنع التاريخ في كأس العالم 2026، يتحول احتفال "الفايكنج" أكثر إلى أيقونة ستروى للأجيال القادمة في المونديال، وإن كان هناك "خطأ منطقي" وراء هذا الاحتفال.

المنتخب النرويجي يواصل كتابة التاريخ، في مشاركته الرابعة، بكأس العالم، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي، لأول مرة، خاصة بعدما قدم هالاند ورفاقه، ملحمة رائعة أمام البرازيل، وتمكنوا من إقصاء السليساو من دور الـ16، بفضل ثنائية نجم مانشستر سيتي.

وبعد كل صافرة نهاية، نجد لاعبي النرويج يجلسون فوق أرض الملعب، وأحدهم يقرع الطبل، فيحتفلون مع الجماهير بإيقاع واحد، بطريقة "التجديف"، التي تعبر عن ثقافة أحفاد الفايكنج، ليتحول هذا الاحتفال إلى ظاهرة أيقونية خالدة في المونديال.

ولكن، هناك من أثبت بوجود خطأ يتعلق بهذا الاحتفال التاريخي، أعرب عنه داخل الملعب، وفسّره خارجه.