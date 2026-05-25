RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Muhammad Zaki و علي رفعت

احتفالات صاخبة وقفز في الهواء.. كيف تلقى نجم برشلونة خبر الاستدعاء لكأس العالم؟!

ألقى مقطع الفيديو الضوء على المشاعر الصادقة التي تشاركها جافي مع عناصر برشلونة بعد استدعاءه الرسمي للانضمام إلى منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026. ويشكل ضم لاعب خط وسط برشلونة هذه نهاية رحلة شاقة للعودة من إصابة خطيرة في الركبة كانت تهدد بتقويض طموحاته الدولية.

  • عودة جافي المؤثرة إلى الساحة الكبرى

    كان عدد من عناصر النادي حاضرين ليشهدوا ويشاركوا جافي فرحته الغامرة بعد تأكيد انضمام لاعب الوسط إلى التشكيلة النهائية للمنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026. بالنسبة لجافي، يمثل هذا الإعلان التقدير النهائي بعد موسم اتسم بعملية إعادة تأهيل صارمة. فقد غاب اللاعب المقاتل البالغ من العمر 21 عامًا عن جزء كبير من الموسم بعد إصابة مدمرة في الركبة استلزمت إجراء عملية جراحية، مما جعل مشاركته في كأس العالم 2026 موضع شك لعدة أشهر.

    على الرغم من غيابه، تمكن جافي من إقناع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي بأنه جاهز لمواجهة المتطلبات البدنية لبطولة كبرى، وذلك بفضل مستواه منذ عودته إلى قلب خط وسط البلوجرانا.

  • هيمنة برشلونة على تشكيلة دي لا فوينتي

    ويأتي اختيار جافي في إطار اتجاه عام يبرز هيمنة اللاعبين الكاتالونيين تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، الذي اعتمد بشكل كبير على النواة الأساسية لفريق بطل الدوري الإسباني. ويضم فريق البلوجرانا ثمانية لاعبين في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا، في حين خرج غريمه اللدود ريال مدريد خالي الوفاض، دون أي لاعب إسباني في التشكيلة للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

    وينضم إلى يامال وجافي على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية نجوم برشلونة الآخرون بيدري وفيران توريس وداني أولمو وباو كوبارسي وجوان جارسيا وإريك جارسيا.

    مسيرة إسبانيا نحو المجد العالمي

    وبعد أن تم تأكيد تشكيلة المنتخب الإسباني، توجه إسبانيا أنظارها الآن إلى المباريات الودية التي ستخوضها قبل البطولة ضد العراق وبيرو. ويتمثل هدف «لا روخا» في بطولة 2026 في تكرار النجاح الأسطوري الذي حققته في عام 2010 ورفع الكأس إلى الوطن. وعلى الرغم من الضغوط التي ترافق هذه المناسبة، لا يزال دي لا فوينتي واثقاً من أن فريقه يجب أن يُعتبر من بين المرشحين البارزين هذا الصيف.

    قال المدرب البالغ من العمر 64 عاماً: "علينا أن نتحلى بالحذر، على الرغم من كوننا المرشحين للفوز. علينا أن نبقى واقعيين. لا أنكر أننا المرشحون، لكننا مرشحون بنفس القدر مثل إنجلترا أو فرنسا".

    مع عودة جافي إلى لياقته البدنية وتقديمه لأدائه المعهود في وسط الملعب، تمتلك "لا روخا" بالتأكيد القوة اللازمة للتغلب على صعوبات المجموعة التي تضم أوروجواي والسعودية والمنتخب المبتدئ الرأس الأخضر.

