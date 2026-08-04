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Nasser Al-Khelaifi Luis Campos PSGGetty
علي رفعت

اجتماع قمة بين تشيفرين والخليفي.. أوروبا تهدد مونديال الأندية 2029 ومعارضة جديدة من داخل فيفا!

كأس العالم للأندية
كأس العالم

الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية القارية يدرسون مقاطعة المسابقة العالمية، وأزمة عدم دفع مستحقات نسخة 2025 تُشعل الصراع ضد إنفانتينو.

تتجه أنظار الرياضة العالمية نحو مدينة سالزبورج النمساوية، التي تستضيف اجتماع قمة ناري ورفيع المستوى يجمع بين ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، في تصعيد غير مسبوق ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو. 

وأسهمت التطورات الأخيرة في اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين، حيث تدرس المنظومتان توسيع نطاق المقاطعة القارية لتشمل انسحاب الأندية الأوروبية من بطولة كأس العالم للأندية 2029، بل والتفكير في تنظيم بطولة موازية خارج مظلة الفيفا.


  • غياب الاتفاق المسبق وأزمة مستحقات متأخرة لنسخة 2025

    جاء هذا التحرك حاسمًا ليؤكد حالة الجفاء الإداري والمالي بين رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن عدم وجود أي اتفاق رسمي أو مسبق بين رابطة الأندية والفيفا بشأن تنظيم أو إقامة نسخة مونديال الأندية لعام 2029، مما يجعل مشاركة الأندية ملغاة ضمنيًا. 

    وأكدت المصادر الصحفية ذاتها أن عددًا كبيرًا من الأندية الأوروبية تواصلت مع الرابطة احتجاجًا على عدم تسلمها المستحقات المباشرة حتى الآن من الفيفا، والمربوطة بمشاركتها في نسخة كأس العالم للأندية 2025.


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  • حرب مفتوحة وضغوط لإسقاط إنفانتينو في انتخابات الرباط

    تأتي هذه التحركات القوية امتدادًا للصدمة التي أحدثها إنفانتينو عقب مقترحه السعي لبيع 20% من الحقوق التجارية لبطولات الفيفا لصالح صناديق استثمارية خاصة.

    وأشارت صحيفة "آس" إلى أن يويفا يقود جبهة رفيعة المستوى لإحباط مساعي إنفانتينو في الترشح لولاية جديدة، والعمل على حرمانه من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في مدينة الرباط المغربية يوم 18 مارس المقبل. 

    وأكّدت الصحيفة أن خمسة اتحادات أهلية على الأقل، هي إنجلترا وويلز وصربيا ورومانيا وفنلندا، سحبت دعمها رسمِيًا لإنفانتينو، وانضمت إلى ألمانيا والنرويج المناهضتين لاستمراره، لتشكل هذه التحركات ضربة موجعة للرئيس الحالي.


  • تنسيق قاري شامل لبناء تكتل رافض لقرارات الفيفا

    استغلت المؤسسات الكروية في أوروبا حالة الاستياء العامة لتشكيل تكتل دولي يضمن وقف قرارات رئيس الفيفا الفردية.

    وكانت رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل نحو 850 نادِيًا في القارة العجوز، قد أعلنت دعمها الكلي والمطلق للموقف الصارم الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد الفيفا، بالتحالف مع اتحادي أمريكا الشمالية والآسيوي. 

    ويُشكل اجتماع تشيفرين والخليفي محطة مفصلية لتوحيد صفوف الأندية والمنتخبات على حد سواء، وسحب الغطاء عن مسابقات الفيفا في حال استمرار سياستها الحالية.


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  • تسريب رسالة أمين عام الفيفا وتوصيف الخطة بـ "المؤسفة" 


    تزايدت الضغوط الداخلية على إدارة إنفانتينو بعد تسريب رسالة موجهة لموظفي الاتحاد الدولي من الأمين العام ماتياس جرافستروم، حصلت شبكة "سكاي نيوز" على نسخة منها.

    ووصف جرافستروم الأزمة الملغاة بـ "سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة التي يصعب فهمها أو قبولها"، داعيًا الموظفين للتركيز على خدمة كرة القدم والاتحادات الـ 211.

    وقال جرافستروم في رسالته: "أضمن لكم حمايتكم والدفاع عنكم كأعضاء في الإدارة بعيدًا عن الظروف السياسية الحالية، ولا داعي للقلق، فالأفراد واللحظات غير المستقرة يذهبون ويأتون، بينما تستمر المؤسسة ومسؤوليتها"، محاولًا بذلك تهدئة حالة الارتباك الداخلي التي سادت مقر الفيفا في زيورخ.