ترجمه
اتُّهِمت برشلونة بافتقارها إلى «احترام الزملاء المحترفين» بعدما هاجم نجم إسبانيول النادي على خلفية مشادة في النفق عقب الديربي
تصاعدت التوترات في الديربي داخل النفق
بينما قدّمت الأحداث على أرض الملعب قدراً كبيراً من الإثارة، كانت الوقائع التي حدثت في النفق عقب صافرة النهاية هي التي أشعلت أكبر قدر من الجدل. وبينما كان اللاعبون يشقّون طريقهم نحو غرف تبديل الملابس، أفادت التقارير بوقوع مشادة بين أفراد من الفريقين، ما ترك معسكر إسبانيول يشعر بالاستياء من سلوك جيرانه المحليين.
أما لوزانو، الذي كان ينتظر للقيام بواجباته الإعلامية بعد المباراة، فوجد نفسه وسط مواجهة مع عدد من لاعبي البلوجرانا. وتشير التقارير إلى أن جواو كانسيلو وآخرين كانوا من بين المتورطين في تبادل الكلمات مع لاعب الوسط، ما أدى إلى شعور واضح بالإحباط لدى الضيوف.
لوزانو ينتقد غياب الاحترام
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد وقت قصير من الحادثة، لم يُخفِ لوزانو خيبة أمله بشأن المشادة. وعندما سُئل عن الكلمات المحددة التي وُجِّهت إليه من جانب وفد برشلونة، اختار لاعب الوسط عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة، لكنه أوضح مشاعره بشأن سلوكهم المهني بشكل جلي.
"لا يهم، المهم فقط كرة القدم. الجميع رأى مستوى الاحترام الذي لديهم لزملائهم المحترفين. ليس لدي ما أضيفه"، قال لاعب الوسط لـDAZN. ثم أوضح لاحقًا طبيعة المشادة، مضيفًا: "لم يكن الأمر يتعلق بكانسيلو. هذه الأمور تحدث في ملعب كرة القدم. حاولوا استفزازي قليلًا لأنهم فازوا، هذا كل شيء. عندما تخسر، عليك أن تتحمل ذلك. الأمر دائمًا نفسه، لا يهم".
بعد ظهر «بائس» لفريق بيريكوس
على الرغم من الجدل الذي أحاط بالمشادة في النفق، كان لوزانو حريصًا أيضًا على التأمل في أداء شعر أنه كان يستحق أكثر. ضغط إسبانيول على جيرانه طوال الدقائق التسعين، ويعتقد لاعب الوسط أن النتيجة لم تعكس بالضرورة الصورة الكاملة لمدى تنافسية المباراة في الواقع. وبعد هذه النتيجة، وسّع برشلونة صدارته في قمة الدوري الإسباني إلى تسع نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إسبانيول المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
وصف لوزانو المباراة بأنها "صعبة وتنافسية"، وأكد أن فريقه كان على بُعد لمسة من تحقيق مفاجأة. وقال: "كنا قريبين جدًا، لكن الأخطاء أضرت بنا قليلًا. يجب أن نكون فخورين جدًا بالعمل الذي قمنا به"، موضحًا أنه رغم الخسارة، فإن مجهود الفريق يظل جانبًا إيجابيًا يمكن استخلاصه.
فيرران توريس يسجل هدفين لرجال فليك
بعد مشاهدة ريال مدريد يتعادل 1-1 مع جيرونا يوم الجمعة، منحت مباراة السبت برشلونة فرصة لتوسيع صدارته في قمة الدوري الإسباني. ضمن فيران توريس تقدّمهم مبكرًا بعد تسع دقائق فقط قبل أن يضاعف الأفضلية بعد 15 دقيقة. وبينما قلّص إسبانيول الفارق بهدف في الشوط الثاني، سجّل لامين يامال وماركوس راشفورد في الدقائق الأخيرة ليصبح الفوز 4-1 ويمنح الفريق الكتالوني فارق تسع نقاط في سباق لقب الدوري الإسباني.