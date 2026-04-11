بينما قدّمت الأحداث على أرض الملعب قدراً كبيراً من الإثارة، كانت الوقائع التي حدثت في النفق عقب صافرة النهاية هي التي أشعلت أكبر قدر من الجدل. وبينما كان اللاعبون يشقّون طريقهم نحو غرف تبديل الملابس، أفادت التقارير بوقوع مشادة بين أفراد من الفريقين، ما ترك معسكر إسبانيول يشعر بالاستياء من سلوك جيرانه المحليين.

أما لوزانو، الذي كان ينتظر للقيام بواجباته الإعلامية بعد المباراة، فوجد نفسه وسط مواجهة مع عدد من لاعبي البلوجرانا. وتشير التقارير إلى أن جواو كانسيلو وآخرين كانوا من بين المتورطين في تبادل الكلمات مع لاعب الوسط، ما أدى إلى شعور واضح بالإحباط لدى الضيوف.