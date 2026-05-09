"اتفق مع صلاح" .. سلوت يفقد أعصابه بسبب تصريحات المصري عن "معايير ليفربول"
سلوت ينفي الادعاءات المتعلقة بتدني معايير ليفربول بعد صلاح
أبدى أرني سلوت استياءً واضحاً من فكرة أن ثقافة النخبة في ليفربول تتعرض للتهديد. وتأتي هذه التوترات في أعقاب تصريحات محمد صلاح، الذي أشار إلى ضرورة التزام اللاعبين الشباب بمعايير عالية، مثل التدريبات المبكرة في صالة الألعاب الرياضية، لضمان استمرار نجاح النادي بعد رحيله.
ومع ذلك، لا يزال مدرب الريدز مصراً على أن الأسس في أنفيلد قوية كما كانت دائماً.
وقال سلوت: "هل يقصد فيرجيل [فان ديك] نفس ما يقوله مو؟ وما يقوله مو هو أن المعايير مهمة جدًا لأي نادٍ كروي".
وأكمل: "لا يمكنني أن أتفق معه أكثر من ذلك! لم أسمعه يقول إن المعايير ليست جيدة الآن. هل سمعت ذلك؟ لست قلقًا بشأن ذلك، دعنا نضع الأمر على هذا النحو. لست قلقًا من أن تكون المعايير في الموسم المقبل أقل مما كانت عليه في هذا الموسم، أو الموسم الذي سبقه، أو الموسم الذي سبقه. لا. لست قلقًا بشأن ذلك. على الإطلاق".
جدال حاد حول من يتولى زمام الأمور في غرفة الملابس
خلال مؤتمر صحفي مشدود قبل المباراة التي يلتقي فيها فريقه مع تشيلسي، بدا أن سلوت يزداد توتراً مع تزايد الأسئلة المتعلقة بصفات القيادة لدى اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم: "أتمنى لو كان بإمكاني التعبير عما أشعر به في هذه اللحظة، لكنني لا أستطيع".
وأضاف: "إذن، كيف سأجيب على هذا السؤال؟ كما قلت، أتفق تمامًا معه (صلاح) على مدى أهمية هذه المعايير. أعتقد أن هذه المعايير في وضع جيد في الوقت الحالي. أعتقد أنه من المنطقي أيضًا أن اللاعبين الأصغر سنًا - لا يجب أن يكونوا اللاعبين الجدد بالضرورة، بل يمكن أن يكونوا اللاعبين البالغين من العمر سبع سنوات القادمين من الأكاديمية - عادةً ما يتخذون من لاعبين مثل مو وآخرين قدوة لهم ليفهموا ويعرفوا ما يتطلبه الأمر للعب كل ثلاثة أيام على هذا المستوى".
القيادة ليست مقتصرة على المخضرمين فقط
وكان سلوت حريصًا بشكل خاص على دحض النظرية التي تقول إن اللاعبين المخضرمين هم وحدهم القادرون على تحديد مسار فريق عملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار إلى أمثلة من مختلف أنحاء أوروبا ومن داخل فريقه نفسه لإثبات أن الاحتراف لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر.
وقال سلوت: "بالمناسبة، لا أعرف كم من الوقت يقضون في صالة الألعاب الرياضية. لكنني أعرف أنهم يضعون المعايير الصحيحة على أرض الملعب".
وأضاف: "وهذا ما فعله مو عندما كان في السادسة والعشرين من عمره. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعمر، بحيث لا يستطيع سوى اللاعبين البالغين من العمر 32 أو 33 عامًا وضع المعايير. لقد عاشوا هذه التجربة وخاضوها ويعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوى. لكن بربكم، نحن لا نتحدث عن فلوريان فيرتس أو هوجو إكيتيكي أو ألكسندر إيساك وجميع هؤلاء اللاعبين الذين تعاقدنا معهم. إنهم ليسوا أطفالاً، بل محترفون جادون يعرفون الآن ما يتطلبه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا على هذا المستوى".
دور القائد
في حين أشار فيرجيل فان ديك مؤخرًا إلى أن هناك «عملًا يتعين القيام به خلف الكواليس»، يرى سلوت أن مسؤولية الحفاظ على التميز تبدأ من القمة. وشدد على أنه رغم أن اللاعبين المخضرمين يقدمون المساعدة، فإن الجهاز الفني هو الذي يحدد طبيعة الأجواء في نهاية المطاف. ووفقًا للدفاع الحماسي الذي قدمه المدرب الرئيسي، فإن عقلية الفوز لدى ليفربول لم تتزعزع على الإطلاق رغم الموسم الصعب: "هل المعايير تأتي من المدرب؟ نعم، بنسبة 100 في المائة، فهو مهم للغاية. يمكن للاعبين المساعدة في ذلك، لكن من المؤكد أيضًا أن المدرب هو من يضع المعايير".
واختتم النقاش بتعليق لاذع موجه إلى وسائل الإعلام الحاضرة حول المكان الذي تظهر فيه هذه المعايير حقًا: "المعايير ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية فحسب. إنها مهمة أيضًا على أرض الملعب. حسنًا. هل تفهمونني؟ دون أن أقول أي شيء؟"