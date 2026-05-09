"اتفق مع صلاح" .. سلوت يفقد أعصابه بسبب تصريحات المصري عن "معايير ليفربول"

أبدى أرني سلوت استياءً واضحاً من فكرة أن ثقافة النخبة في ليفربول تتعرض للتهديد. وتأتي هذه التوترات في أعقاب تصريحات محمد صلاح، الذي أشار إلى ضرورة التزام اللاعبين الشباب بمعايير عالية، مثل التدريبات المبكرة في صالة الألعاب الرياضية، لضمان استمرار نجاح النادي بعد رحيله.

ومع ذلك، لا يزال مدرب الريدز مصراً على أن الأسس في أنفيلد قوية كما كانت دائماً.

وقال سلوت: "هل يقصد فيرجيل [فان ديك] نفس ما يقوله مو؟ وما يقوله مو هو أن المعايير مهمة جدًا لأي نادٍ كروي".

وأكمل: "لا يمكنني أن أتفق معه أكثر من ذلك! لم أسمعه يقول إن المعايير ليست جيدة الآن. هل سمعت ذلك؟ لست قلقًا بشأن ذلك، دعنا نضع الأمر على هذا النحو. لست قلقًا من أن تكون المعايير في الموسم المقبل أقل مما كانت عليه في هذا الموسم، أو الموسم الذي سبقه، أو الموسم الذي سبقه. لا. لست قلقًا بشأن ذلك. على الإطلاق".



