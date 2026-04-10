AFP
اتخذ ليفربول قرارًا بشأن مستقبل آرني سلوت وسط تزايد الدعوات لإقالة الهولندي مع استمرار تدهور النتائج بشكل كارثي
ملاك ليفربول لا يزالون يدعمون سلوت
لا تزال إدارة ليفربول ملتزمة بسلوت رغم التراجع المقلق في مستوى الفريق. ويخضع المدرب الهولندي لتدقيق شديد بعد هزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان تركت “الريدز” على حافة الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد بدأ المشجعون الذين يحضرون المباريات في إظهار الإحباط، مع تزايد التكهنات بأن سلوت قد يُقال إما قبل نهاية الموسم أو عند انتهائه. غير أن هذا الشعور لا يعكس الموقف الداخلي لقيادة النادي.
وبحسب تلغراف، يعتقد كبار المسؤولين في مجموعة المُلّاك FSG، إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز والرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، أن سلوت ينبغي أن يظل في منصبه وأن يُسمح له بمواصلة عملية إعادة البناء.
الانتقال بعد حقبة كلوب يُعيد تشكيل تفكير النادي
تعتقد قيادة ليفربول أن عدة عوامل مخفِّفة تفسّر تذبذب أداء الفريق هذا الموسم. وكانت إحدى أبرز النكسات المبكرة وفاة ديوغو جوتا، وهو ما خلّف أثراً عاطفياً عميقاً على التشكيلة. كما شهد الفريق تراجعاً في مردود بعض الشخصيات الرئيسية من الحقبة السابقة، بما في ذلك هداف الموسم الماضي محمد صلاح.
ورغم أن سلوت ارتكب أخطاءً، فإن استراتيجية النادي تقوم على تقييم مشروعه عبر عدة فترات انتقالات وليس عبر موسم صعب واحد. ويعتقد ليفربول أن صافي إنفاقه في عهد سلوت يبلغ نحو 150 مليون جنيه إسترليني، رغم أن الإنفاق الإجمالي تجاوز 450 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي. وللمقارنة، احتاج يورغن كلوب إلى أربع فترات انتقالات صيفية قبل الفوز بأول ألقابه - دوري أبطال أوروبا 2019.
سلوت يعترف بأن ليفربول في "وضع البقاء"
أقرّ سلوت بنفسه بحجم معاناة ليفربول عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان. وقال الهولندي معترفًا بعد مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: «كنا في وضع البقاء على قيد الحياة خلال أجزاء كبيرة من المباراة».
وازداد الضغط على المدرب مع توفر أسماء لرموز سابقة لليفربول تحوّلوا إلى مدربين، من بينهم تشابي ألونسو وستيفن جيرارد، وكلاهما تُوّج بلقب الدوري في مسيرته التدريبية. وداخل الفريق، أشار القائد فيرجيل فان دايك إلى أن الفريق يمر بمرحلة تغييرات كبيرة. وقال بعد الهزيمة: «إنها نهاية حقبة».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يواجه ليفربول الآن فترة حاسمة من المباريات. يستضيف فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع قبل إياب المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء. لن يزداد الضغط إلا بعد تلك المباراة، مع اقتراب رحلة إلى إيفرتون بعد ذلك بفترة وجيزة. وتلي ذلك مواجهات صعبة أخرى، بما في ذلك مباريات خارج الأرض أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا، بالإضافة إلى مواجهة على أرضه ضد تشيلسي، أحد منافسي المراكز الأربعة الأولى.