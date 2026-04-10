لا تزال إدارة ليفربول ملتزمة بسلوت رغم التراجع المقلق في مستوى الفريق. ويخضع المدرب الهولندي لتدقيق شديد بعد هزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان تركت “الريدز” على حافة الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد بدأ المشجعون الذين يحضرون المباريات في إظهار الإحباط، مع تزايد التكهنات بأن سلوت قد يُقال إما قبل نهاية الموسم أو عند انتهائه. غير أن هذا الشعور لا يعكس الموقف الداخلي لقيادة النادي.

وبحسب تلغراف، يعتقد كبار المسؤولين في مجموعة المُلّاك FSG، إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز والرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، أن سلوت ينبغي أن يظل في منصبه وأن يُسمح له بمواصلة عملية إعادة البناء.