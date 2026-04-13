يقول مورينيو إن قرار الاستمرار مدربًا لبنفيكا في الموسم المقبل ليس بيده. «الأمر يعتمد حصريًا على ما إذا كان النادي يريد أن أكون هنا بعد الصيف.»

ويؤكد المدرب السابق لريال مدريد وإنتر وتشيلسي، من بين أندية أخرى، أنه يود البقاء على رأس الجهاز الفني لبطل البرتغال القياسي، وأن النادي يلبي توقعاته. «رغبتي في البقاء في بنفيكا لا تعتمد على الاستثمارات في الفريق على أي حال.»