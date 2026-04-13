Goal.com
مباشر
FBL-POR-LIGA-GIL VICENTE-BENFICAAFP
GOAL

ترجمه

اتخذ جوزيه مورينيو قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع بنفيكا

إذا كان الأمر يعود إلى جوزيه مورينيو، فسيبقى الموسم المقبل مدربًا لبنفيكا، وفقًا لما أفاد به البرتغالي يوم الأحد الماضي خلال لقاء صحفي عقب الفوز على سي دي ناسيونال (2-0). ويقول المدرب البالغ من العمر 63 عامًا إنه يرغب في البقاء، وهو بالفعل منشغل بالتحضير للموسم المقبل.

  • يقول مورينيو إن قرار الاستمرار مدربًا لبنفيكا في الموسم المقبل ليس بيده. «الأمر يعتمد حصريًا على ما إذا كان النادي يريد أن أكون هنا بعد الصيف.»

    ويؤكد المدرب السابق لريال مدريد وإنتر وتشيلسي، من بين أندية أخرى، أنه يود البقاء على رأس الجهاز الفني لبطل البرتغال القياسي، وأن النادي يلبي توقعاته. «رغبتي في البقاء في بنفيكا لا تعتمد على الاستثمارات في الفريق على أي حال.»

  • يتحدث مورينيو كذلك عن خططه للتحضيرات للموسم المقبل. وبما أن جزءًا كبيرًا من التشكيلة سيسافر إلى أميركا الشمالية بسبب كأس العالم، فإن السبيشل وان سيتجه بنظره إلى أكاديمية بنفيكا.

    وقال مورينيو: «أبحث عن النخبة الصغيرة داخل النخبة»، موضحًا أنه سيعجّل بتصعيد هذه المجموعة إلى الفريق الأول. وأضاف: «أريد أن أضمن بقاء الفريق الأول قويًا خلال جدول مزدحم، لأن ذلك سيوفر لي عمقًا أكبر في التشكيلة».

  • أُقيل مورينيو الصيف الماضي من نادي فنربخشة التركي بسبب الإخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقد خسر النادي في الدور الفاصل أمام بنفيكا، حيث أصبح مورينيو مدربًا في سبتمبر.

  • يحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي، ويتأخر بنقطتين عن سبورتينغ البرتغال (71)، الذي يحتل المركز الثاني – والمقعد في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. ويتصدر إف سي بورتو، بقيادة المدرب السابق لأياكس فرانشيسكو فاريولي، ترتيب المسابقة برصيد 76 نقطة.

الدوري البرتغالي الممتاز
ناسيونال crest
ناسيونال
NAC
ألفيركا crest
ألفيركا
ALV
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج لشبونة crest
سبورتنج لشبونة
سبورتينج
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا