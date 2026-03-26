Goal.com
مباشر
Al Nassr GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

"اضطهاد" اتحاد الكرة للنصر بين الحقيقة والكذب.. مساعدة الهلال أكبر حجة و"3 مبررات منطقية" تقلب الطاولة!

فقرات ومقالات
النصر
الهلال
الأهلي
الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا 2
دوري أبطال آسيا النخبة

معارك النصر مع اتحاد الكرة السعودي عرض مستمر..

بين جدران عملاق الرياض النصر، لم تعد لغة الدبلوماسية هي السائدة؛ فالأجواء المشحونة وصلت إلى ذروتها، والاتهامات باتت توجه علنًا صوب مبنى اتحاد الكرة السعودي.

وفي الوسط النصراوي أصبح هُناك قناعة تزداد رسوخًا؛ وهي أن "العالمي" يواجه حربًا خفية من "التضييق" و"الاضطهاد"، بطلها ضغط الروزنامة وآخرها التقاعس عن مساعدة الفريق آسيويًا.

ويُنافس فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا "2"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبعد أن خسر الفريق النصراوي نهائي السوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ها هو يتصدر جدول ترتيب دوري روشن، ويصعد إلى ربع نهائي أبطال آسيا "2".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة اتهامات "تضييق" اتحاد الكرة السعودي على النصر في الموسم الحالي 2025-2026، وهل هي حقيقية أم مجرد شعور سائد داخل قلعة العالمي..

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لهذا يشعر النصراويون بـ"التضييق" على ناديهم!

    كما ذكرنا في بداية تقريرنا، شعور عملاق الرياض النصر وعشاقه بـ"تضييق" اتحاد الكرة السعودي على النادي؛ يُنبع من محورين أساسيين، على النحو التالي:

    * آسيويًا: حيث المشاركة في دوري أبطال آسيا "2" بدلًا من النخبة؛ ثم خوض ربع النهائي في الإمارات، وليس المملكة العربية السعودية.

    * محليًا: حيث عدم تعديل مواعيد بعض المباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ما يُهدد النصر بفقدان "الصدارة"، وسط ملاحقة قوية من الهلال والأهلي وحتى القادسية.

    وشارك النصر في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، بدلًا من دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الحالي؛ رغم أنه احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، العام الرياضي الماضي 2024-2025.

    وتنص اللوائح على تأهُل أصحاب "المراكز الثلاثة الأولى"، في مسابقة دوري روشن السعودي، إلى مسابقة النخبة الآسيوية؛ إلا أنه تم تحويل مقعد النصر إلى الأهلي "الخامس"، باعتباره حامل لقب البطولة القارية الموسم الماضي.

    وما أن امتص النصر غضبه السابق؛ حتى وجد نفسه مضطرًا للعب ضد نادي الوصل الإماراتي - على ملعب الأخير -، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن إقامة ربع نهائي أبطال آسيا "2"، من مباراة واحدة فقط؛ حيث اختار الإمارات بدلًا من السعودية، لاستضافة قمة النصر والوصل.

    أما بخصوص الروزنامة المحلية؛ ترفض رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -، تعديل مباراة النصر والاتفاق في الجولة 29.

    مباراة النصر والاتفاق مقررة يوم 24 أبريل 2026؛ بينما سيلعب العالمي ضد الوصل قاريًا في التاسع عشر، ثم نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" - حال التأهُل - في الثاني والعشرين من نفس الشهر.

    وبالتالي.. أصبح من المستحيل تمامًا، أن يخوض النصر 3 مباريات مهمة بهذا الحجم، في حوالي 5 أو 6 أيام فقط.

    • إعلان
  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    "حجج" النصر في اتهاماته ضد اتحاد الكرة

    بعدما استعرضنا تفاصيل أزمة عملاق الرياض النصر بالكامل، خلال السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "حجج" قلعة العالمي، التي تتهم اتحاد الكرة السعودي بـ"التضييق" على النادي.

    * أولًا: عدم المشاركة في النخبة الآسيوية

    يرى النصراويون أن اتحاد الكرة السعودي، كان يمتلك من القوة الكثير؛ لكي يقنع نظيره الآسيوي، بزيادة مقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا "النخبة" إلى 4.

    بمعنى أن يُشارك أصحاب "المراكز الثلاثة الأولى" في دوري روشن السعودي، ببطولة النخبة الآسيوية، بشكلٍ طبيعي حسب اللوائح؛ على أن يتم منح مقعد خاص للنادي الأهلي، باعتباره حامل لقب المسابقة القارية في الموسم الماضي.

    لكن النصراويون يعتقدون أن اتحاد الكرة، لم يُستخدم قوته وتأثيره داخل نظيره الآسيوي، لكي يُساعد العالمي؛ عكس ما حدث مع نادي الهلال، عندما كان مُهددًا بالحرمان من المشاركة القارية "عامين".

    الهلال بعدما انسحب من دوري أبطال آسيا 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، كان مهددًا بالحرمان من المشاركة القارية "عامين"؛ لولا تدخل اتحاد الكرة السعودي، الذي أقنع نظيره الآسيوي بإلغاء العقوبة الرياضية والاكتفاء بالغرامات المالية.

    * ثانيًا: إقامة مباراة الوصل في الإمارات

    قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة النصر والوصل الإماراتي، على ملعب الأخير، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".

    وحسب صحيفة "الكأس"، يشعر النصراويون بغضب شديد للغاية من هذا القرار؛ حيث يعتقدون أن اتحاد الكرة السعودي، تأخر في تقديم طلب استضافة الأدوار الإقصائية من أبطال آسيا "2" - على عكس النخبة الآسيوية -.

    وستستضيف مدينة جدة في المملكة، الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي تُشارك فيها أندية الهلال، الأهلي والاتحاد.

    * ثالثًا: تجاهُل تعديل موعد مباراة الاتفاق

    وافقت الرابطة السعودية المحترفة على تعديل مواعيد مباريات الهلال والأهلي والاتحاد؛ والتي تسبق مواجهات دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.

    وتُستأنف الأدوار الإقصائية من النخبة الآسيوية، يوم 13 أبريل القادم؛ وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقًا، بسبب الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في الشرق الأوسط.

    التوجه لتأجيل مباريات الهلال والأهلي والاتحاد، عكس النصر في دوري أبطال آسيا "2" - حتى الآن -؛ من الطبيعي أن يجعل العالمي وعشاقه، يشعرون بـ"التضييق" من اتحاد الكرة السعودي.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    3 مبررات قد "تبرئ" اتحاد الكرة أمام النصر

    لننتقل بحديثنا الآن إلى بعض "المبررات"؛ التي قد تنفي تعمُد اتحاد الكرة السعودي، "التضييق" على عملاق الرياض نادي النصر.

    هذه المبررات التي ترد على اتهامات النصر - سالفة الذكر -، يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اتحاد الكرة ضغط لإلغاء العقوبة على الهلال، لأنها كانت ظالمة بشكلٍ كبير، حيث تم استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا 2020، بسبب إصابة معظم نجوم الفريق وقتها بـ"كورونا"، وهو ما تم اعتباره انسحابًا؛ وذلك على عكس موقف النصر، حيث تنص اللوائح على مشاركة 3 أندية سعودية فقط في النخبة الآسيوية 2025-2026، لذلك لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي للضغط على الاتحاد الآسيوي.

    * ثانيًا: حسب سعد السبيعي - وهو مدير الإدارة القانونية بنادي النصر سابقًا -، تقدّم اتحاد الكرة السعودي بطلب استضافة الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "2" بالفعل، ولم يتأخر في ذلك أبدًا؛ لكن الاتحاد الآسيوي هو من فضل اختيار الإمارات من أجل التنويع، بعد أن قرر إقامة مباريات النخبة في المملكة.

    * ثالثًا: بخصوص تعديل موعد مباراة النصر ضد الاتفاق، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من الممكن أن الرابطة المحترفة لم تتخذ أي قرار - حتى الآن -، لأنه من غير المضمون تأهُل العالمي أساسًا إلى نصف نهائي أبطال آسيا "2".

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. من حق النصر أن يغضب ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أننا حاولنا استعراض حجج عملاق الرياض النصر، بالإضافة إلى المبررات الواقعية التي قد "تبرئ" اتحاد الكرة السعودي.

    وإذا نظرنا إلى الواقع؛ سنجد أن حجج النصر منطقية بالفعل، ومن حق النادي وعشاقه أن يغضبوا بشدة.

    أيضًا.. المبررات التي استعرضناها، قد تكون واقعية للغاية؛ إذا ما كانت هي الحجج الحقيقية، بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

    وبالطبع من مصلحة الرياضة السعودية، أن تتوّج أندية المملكة بلقبي النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا "2"؛ لأن هذا الأمر سيؤكد الثورة الرياضية الكبيرة، في البلاد.

    ومن هُنا.. أصبح من الضروري إيجاد حلول وسط، وتوضيح كافة الأمور أمام الرأي العام؛ لمنع تكرار أزمات الأندية السعودية، في البطولات القارية.