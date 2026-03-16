"ابقوا في دياركم!" - بيب جوارديولا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لنجوم مانشستر سيتي الذين لا يؤمنون بقدرتهم على تعويض فارق النقاط أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
تواجه المدينة تحديًا صعبًا
يجد مانشستر سيتي نفسه على شفا الإقصاء من المسابقات الأوروبية عقب الهزيمة القاسية 3-0 أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الأسبوع الماضي. يعاني العملاق الإنجليزي مؤخرًا من عدم الاستقرار، حيث فاز بواحدة فقط من مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات - وهي سلسلة تشمل تعادلين مخيبين للآمال أمام نوتنغهام فورست ووست هام. وقد ترك هذا الافتقار إلى الفعالية الهجومية الفريق أمام مهمة صعبة للغاية قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد. للتأهل، يجب على جوارديولا إصلاح فريق أصبح مهدرًا للفرص بشكل غير معهود في الثلث الأخير من الملعب، بينما يبدو عرضة بشكل متزايد لأخطاء دفاعية كان من الممكن تجنبها.
لا مكان للمشككين
في تقييم صريح قبل المباراة، شدد غوارديولا على أنه لا يتسامح مع أي موقف انهزامي داخل صفوف فريقه. وفي معرض حديثه عن العائق النفسي المتمثل في تأخر فريقه بثلاثة أهداف، أصر المدرب على أن الثقة هي شرط غير قابل للتفاوض بالنسبة للاعبين المحترفين ذوي الرواتب المرتفعة. وقال غوارديولا: "إذا لم يؤمنوا بذلك، فهذه مشكلتهم". "إنهم بالغون؛ ويتقاضون رواتب جيدة. إذا لم يؤمنوا بذلك في دوري أبطال أوروبا، فليذهبوا إلى ديارهم، وليبقوا في ديارهم. علينا أن نحاول. ما الذي لدينا لنخسره؟"
هل سيتمكن غوارديولا أخيرًا من كسر لعنة مباريات الذهاب؟
تشير الإحصائيات إلى أن مانشستر سيتي هو الفريق الأقل حظاً بشكل واضح أمام العملاق الإسباني. فقد فاز ريال مدريد بثلاث من آخر أربع مواجهات بينه وبين سيتي في دوري أبطال أوروبا، ويطمح إلى إقصاء النادي المنحدر من مانشستر من مرحلة خروج المغلوب للمرة الخامسة على التوالي، وهو رقم مذهل. علاوة على ذلك، يواجه جوارديولا "لعنة مباراة الذهاب" الخاصة به؛ فقد فشل في تجاوز مرحلة خروج المغلوب بعد خسارة مباراة الذهاب في كل من محاولاته الخمس الأخيرة، بما في ذلك المرات الثلاث التي قضاها مع مانشستر سيتي. على الرغم من ذلك، لا يزال بيب متمسكاً بفلسفته، قائلاً: "أنا أحب فريقي. أعلم أن كرة القدم الحديثة اليوم ليست كذلك، لكنني ما زلت أحبها."
مواجهة حاسمة في الدوري بين إتيهاد
ستكون مباراة الإياب في مانشستر اختبارًا كبيرًا لشخصية فريق مانشستر سيتي، حيث ستحدد النتيجة مسار الموسم. ومع بقاء ثماني مباريات فقط في المسابقات المحلية، فإن التحسن الفوري أمر بالغ الأهمية - ليس فقط من أجل البقاء في المسابقات الأوروبية، بل أيضًا لبناء زخم قوي في المرحلة الأخيرة من الموسم. وإذا أراد مانشستر سيتي تجنب إنهاء رحلته الأوروبية دون لقب، فعليه إيجاد طريقة لتسجيل الأهداف في مرمى فريق ريال مدريد الذي أتقن فن كرة القدم في مباريات خروج المغلوب. وبغض النظر عن النتيجة، سيتحول تركيز الفريق بعد ذلك إلى الفوز بكأسكاراباو ضد أرسنال في المباراة النهائية يوم الأحد.
