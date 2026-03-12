بعد التعادل 1-1 مع أرسنال في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، قال رولفيس، عندما سُئل عن احتمال عودة هافرتز في المستقبل: "مع كاي، هناك دائمًا خطر أن أضعف. وهو يعلم ذلك أيضًا".
"ابدأ بالحفر": رئيس النادي مستعد لخرق جميع القواعد من أجل عودة كاي هافرتز المذهلة إلى الدوري الألماني
في الواقع، منذ عدة سنوات، تطبق ويركسلف قاعدة عدم إعادة اللاعبين الذين تم تدريبهم في النادي وأصبحوا نجومًا في ليفركوزن ثم انتقلوا لاحقًا إلى أندية أوروبية كبرى، لأنهم لن يتمكنوا من مساعدة النادي إلا بشكل محدود في خريف مسيرتهم الكروية.
لكن في حالة هافرتز، أكد رولفيس أنه يريد الخروج عن هذه القاعدة إذا سنحت الفرصة في المستقبل: "كلما تحدثنا، أبدأ في البحث عن فرصة"، قال المدير الرياضي لفريق ليفركوزن.
هافرتز يبقى لفترة طويلة في غرفة ملابس ليفركوزن بعد صافرة النهاية
ارتدى هافرتز قميص ويركسيليف لمدة عشر سنوات. خاض 150 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات، وسجل 46 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة. في صيف 2020، انضم أخيرًا إلى نادي تشيلسي مقابل مبلغ يقارب 100 مليون يورو، ومن هناك انتقل في 2023 إلى نادي أرسنال، غريمه المحلي.
ومع ذلك، لا تزال علاقته جيدة مع صناع القرار في ليفركوزن ومعظم المشجعين. وقد اتضح ذلك عند دخوله الملعب مساء الأربعاء، عندما صفق له جمهور بايرن أرينا بأكمله تقريبًا عند دخوله في الشوط الثاني. قبل بدء المباراة، تم توديع هافرتز علنًا على العشب، حيث لم يكن ذلك ممكنًا عند رحيله في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وفقًا لمعلومات Sport1، بقي اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لفترة طويلة في غرفة ملابس ليفركوز بعد المباراة. هناك، تحدث على ما يبدو بشكل مفصل مع اللاعبين والمسؤولين، قبل أن يأتي أحد مسؤولي أرسنال لاصطحابه حتى يتمكن فريق الغانرز من العودة إلى ديارهم.
كاي هافرتز: سجل أدائه مع باير 04 ليفركوزن
الألعاب أهداف تمريرات دقائق اللعب 150 46 31 11.322