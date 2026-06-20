"ابدأوا في الإيمان".. ترشيح غير متوقع من إبراهيموفيتش لبطل مونديال 2026!

في حديثه لشبكة "فوكس سبورتس" عقب المباراة، أشاد إبراهيموفيتش بأداء الولايات المتحدة وحث الجماهير على الإيمان بالفريق. كما سلط المهاجم السويدي الدولي السابق الضوء على أهمية الحفاظ على الزخم خلال البطولة.

وقال إبراهيموفيتش: "إذا لم تكونوا تؤمنون من قبل، سأكررها؛ ابدأوا في الإيمان. لديهم دولة بأكملها تقف خلفهم، وعندما تحظى بهذا الدعم، يصعب التغلب عليك. لقد قدموا أداءً جيداً اليوم. وبصراحة، لم تكن أستراليا تشكل أي تهديد".

وأضاف: "لقد قلتها سابقاً، مهما حدث قبل كأس العالم (لا يهم). المهم هو ما يحدث الآن. في الوقت الحالي، الزخم الذي يمتلكونه هو ما يحتاجون إليه. عليهم فقط الاستمرار في اكتساب الثقة من مباراة لأخرى. المباراة الثالثة، لنرى ما سيحدث الآن، يمكنهم إراحة بعض اللاعبين بعد أن ضمنوا التأهل. الأمور تبدو جيدة".

ورداً على سؤال من المذيعة ريبيكا لو، تطلب إجابة من كلمة واحدة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على رفع الكأس، أجاب إبراهيموفيتش: "نعم".