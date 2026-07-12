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محمود خالد

هل علق الزر في بطنه؟ إيميليانو مارتينيز لا يوقف الزمن .. العويس وشوبير تفوقا عليه وسمعة الأرجنتين أنقذته!

فقرات ومقالات
إيميليانو مارتينيز
دياس فوزينيا
أوناي سيمون
كأس العالم
الأرجنتين

نجم الأرجنتين أفسد القصة بنفسه..

إذا كنت من محبي مشاهدة الأفلام الوثائقية عن كرة القدم، فمن المرجح أن هذا الفيديو قد مرّ أمامك على الأقل، وهو الذي يتحدث عن إيميليانو مارتينيز، حارس المنتخب الأرجنتيني، الذي يتوقف الزمن عنده.

بين الجدل الدائر ورسائل التشكيك حول "مجاملة" الفيفا، ولكن في قلب الملعب، لا يزال ليونيل ميسي ورفاقه، قادرون على صنع المعجزة، الرقم الذي لم يتحقق منذ 1962، ولم تشهده كأس العالم، سوى مرتين فقط في 23 نسخة، بأن يحقق اللقب "مرتين" متتاليتين، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي مونديال 2026.

ولكن، لنعد إلى إيميليانو مارتينيز، "ديبو" الذي عُرف بتصرفاته الجنونية فوق أرض الميدان، تعمّد إلقاء الكرة بعيدًا عن المهاجم أمامه، من أجل استفزازه والتأثير عليه، رقصته عند التصدي لركلة جزاء، احتفال بجائزة "يخرج عن النص".

إلا أن السؤال الذي يستحق طرحه "هل مارتينيز يستحق بالفعل أن يُقال عنه (الحارس الذي يوقف الزمن)؟".

  • لنتعرف على القصة

    قبل انطلاق كأس العالم 2026، طرحت منصة (نتفليكس) فيلمًا وثائقيًا عن رحلة إيميليانو مارتينيز، من أجل التألق، بطريقة كارتونية طريفة، ففي الوقت الذي يخطف فيها المهاجمون الأضواء عامّة، جاء "ديبو" ليترك إرثًا كرويًا، يتحدث عنه الناس في المونديال.

    مارتينيز "الكارتوني"، عندما يشاهد الكرة قادمة إليه، يقوم بتشغيل الزر في بطنه، والذي يوقف الزمن للحظات، وتظل الكرة عالقة في الهواء، فيبدأ عقله في رسم الاتجاهات والنظريات، ويعرف أين تذهب الكرة، ثم يعيد الزر، ليُستكمل الحدث، ويطير نحو الكرة فيتصدى لها.

    بهذه الطريقة، يملك إيميليانو مارتينيز، حسًا فريدًا، يمكنه من التصدي لجميع الكرات، ويترك الذهول على وجوه متابعيه - ومتحدّيه -، وبها أثبت بأنه الأخطبوط الذي يستحق جائزة أفضل حارس في العالم "مرتين"، والأفضل في مونديال قطر، وكذلك في كوبا أمريكا.

    ولكن، ماذا عن مونديال أمريكا الشمالية؟ هل لا يزال إيميليانو مارتينيز هو الحارس الذي يوقّف الزمن؟

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  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    إيميليانو أفسد القصة

    بالنظر إلى رحلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن ما يمكن قوله إن إيميليانو أفسد قصته، وكأن الزر بات "عالق" في بطنه.

    مارتينيز استفاد من "سمعة" ميسي ورفاقه في أولى مباراتين فقط، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الجزائر والنمسا، ولكن ماذا بعد ذلك؟ أربع مباريات متتالية، استقبل فيها 6 أهداف، أمام الأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا، وما يزيد من الشعر بيتًا، فإن هناك كرات اكتفى "ديبو" بمشاهدتها وهي تعانق الشباك، مثل هدف ياسر إبراهيم، أو كرة تمر من بين أقدامه، كما رأينا في هدف دان ندوي.

    إيميليانو استقبل أهدافًا من مختلف الطرق، قذيفة من خارج المنطقة، وأخرى بمتابعة من تمريرات عرضية، وكرات رأسية، والسؤال هو "أين ذهب ذلك الزر؟ وماذا عن الخرائط والتخطيط الهندسي الذي يرسمه في عقله وهو يشاهد الكرة قادمة إليه؟".

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    حرّاس أوقفوا الزمن في مونديال 2026

    أسمع إلى تعليقك يا عزيزي القارئ، وأنت تقول "هل يشترط أن يصد إيميليانو جميع الكرات، أو يحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات، كي لا تسخر منه؟"، سأقول لك: بالطبع لا، ولكن إذا تحدثنا فقط بلغة الإحصائيات والأرقام، فإن حارس الأرجنتين لا يستحق أن يُقال عنه (من أوقف الزمن)، وكأن اختبار مونديال أمريكا الشمالية، جاء ليفنّد تلك المعلومة.

    هناك بالفعل من حافظ على نظافة شباكه لأطول فترة ممكنة، وصنع رقمًا قياسيًا في كأس العالم، وهو الإسباني أوناي سيموني، الذي حقق "5" كلين شيت، ولم يستقبل - حتى الآن - سوى هدف وحيد، قبل الوصول إلى نصف النهائي.

    وبشكل عام، هناك الكثير من الحراس الذين تفوقوا على إيميليانو مارتينيز، في عدد التصديات، صحيح أن هذا المعيار يتأثر أيضًا بالقوة الهجومية للمنتخبات، ولكن يكفي القول إن "ديبو" تصدى لثماني كرات فقط، في الوقت الذي احتل فيه حارس باراجواي، أورلاندو خيل، الصدارة بـ23 تصديًا، منها 15 فقط داخل منطقة الجزاء.

    المعيار قد يكون ظالمًا، نوعًا ما، ولكن لغة الأرقام أيضًا، تقول إن إيميليانو مارتينيز يأتي في مرتبة متأخرة، سواءً من حيث الحفاظ على نظافة الشباك، أو عدد التصديات، ويكفي القول إنه - بلغة التصديات - فإن محمد العويس ومصطفى شوبير ومحمود أبو ندى، حراس السعودية ومصر وقطر، تفوقوا عليه.

    هناك مباريات في كأس العالم 2026، كانت قصة في حد ذاتها، لحرّاس كانوا يستحقون أن يُقال عنهم أنهم "أوقفوا الزمن" قبل التصدي للكرة، ولعل المثال الأشهر كان حارس كاب فيردي، فوزينيا، أمام إسبانيا، الذي خطف أنظار العالم إليه بعد المباراة الأولى.

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  • كلمة أخيرة..

    لا أحد يختلف على قيمة الحارس إيميليانو مارتينيز، والذي لا يزال يصنع التاريخ مع الأرجنتين، ببلوغ الدور نصف النهائي، إلا أن مونديال أمريكا، أكد أن هناك الكثير من الحرّاس الذين يتفوقون عليه، وأن ما قيل عنه بأنه يملك زر "إيقاف الزمن"، بات بمثابة خطأ فادح، فضحته النسخة الحالية من كأس العالم، بل ويمكن القول، إن سمعة "القوة الضاربة" للأرجنتين، ربما أنقذته في كثير من المواقف، خاصة في ظل رحلة كتيبة ليونيل سكالوني، التي تنتزع الفوز بشق الأنفس منذ دخول الأدوار الإقصائية.

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