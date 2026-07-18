"رأينا أفعالًا تم التغاضي عنها" .. لابورت يحذر حكم نهائي كأس العالم من "التساهل" مع الأرجنتين!

وجه الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مطلبًا إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، بأن يكون أكثر صرامة أثناء إدارة مباراة نهائي كأس العالم 2026، أمام الأرجنتين.

ويترقب عشاق كرة القدم، الحدث الرئيس، بمواجهة الأرجنتين وإسبانيا، على ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب الإسباني، عن التتويج بثاني ألقابه في المونديال، بعد نسخة 2010، في مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، التي تسعى لإضافة النجمة الرابعة، بعد 1978 و1986 و2022.