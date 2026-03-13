إيفان توني عنوان إثارة الجدل: مهاجم الأهلي يتورط في اشتباك مع نجم القادسية .. واتهام الحكم بـ"قلة الخبرة"!

وتلقى الأهلي خسارته الثانية في موسم 2025-2026، بعدما نجح القادسية في تحويل تأخره بثنائية، للفوز بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.

وحافظ القادسية على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة، في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر".