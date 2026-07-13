اتهم بمجاملة ميسي وأنهى مباراة لـ"معاداة" المثليين: الفيفا أنصف إيفان بارتون .. و"السلفادور لديها كرة قدم" يا جيسوس!

عندما تختارك لجنة الحكام في الفيفا لتدير مباراة بحجم إسبانيا وفرنسا، فمن المؤكد أن ذلك "اعتراف" بتألقك اللافت، الذي قادك لهذه المهمة الصعبة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم، في كافة أرجاء الكرة الأرضية.
قمة كروية في دالاس، تم إسناد مهمة إطلاق صافرتها إلى السلفادوري إيفان بارتون، الذي سيصبح حكم الساحة في نصف نهائي كأس العالم 2026.
وما بين الحكم الأول إيفان بارتون، ومساعده ديفيد موران، واختيار أنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا، ليكون المساعد الثاني، في تلك الملحمة الكروية، لهو بمثابة "انتصار"، لحكام قادمين من دول، قيل عنها إنه لا يُعرف ما إذا كانت تمتلك كرة قدم أم لا.