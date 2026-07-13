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Ivan Barton Spain France (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

اتهم بمجاملة ميسي وأنهى مباراة لـ"معاداة" المثليين: الفيفا أنصف إيفان بارتون .. و"السلفادور لديها كرة قدم" يا جيسوس!

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فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
I. Barton
جورج جيسوس
ليونيل ميسي

إيفان بارتون حكمًا لقمة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم..

عندما تختارك لجنة الحكام في الفيفا لتدير مباراة بحجم إسبانيا وفرنسا، فمن المؤكد أن ذلك "اعتراف" بتألقك اللافت، الذي قادك لهذه المهمة الصعبة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم، في كافة أرجاء الكرة الأرضية.

قمة كروية في دالاس، تم إسناد مهمة إطلاق صافرتها إلى السلفادوري إيفان بارتون، الذي سيصبح حكم الساحة في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وما بين الحكم الأول إيفان بارتون، ومساعده ديفيد موران، واختيار أنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا، ليكون المساعد الثاني، في تلك الملحمة الكروية، لهو بمثابة "انتصار"، لحكام قادمين من دول، قيل عنها إنه لا يُعرف ما إذا كانت تمتلك كرة قدم أم لا.

  • FBL-POR-PRESSERAFP

    ماذا تفعل يا جيسوس لو أدار مباراة لك؟

    لنعد قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في فبراير 2025، حينما استشاط المدرب جورج جيسوس غضبًا تجاه إيفان بارتون، بتصريحات أثارت اتهامات ضده بـ"التقليل" من بلد الحكم.

    وقتها، كان إيفان بارتون حكمًا لمباراة الهلال والرياض، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، وكان جيسوس مدربًا للزعيم آنذاك.

    وبسبب عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، تحدث جيسوس بنبرة غاضبة، بشأن اختيارات الحكام الأجانب، لإدارة مباريات في دوري روشن، برسالته إلى رئيس دائرة التحكيم "لا تأتِ بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم؟ لا أعرف المستوى الذي تريد الوصول إليه، أندية ولاعبون بمستوى عالٍ للغاية، ودولة مثل السلفادور، لا أعرف ما هي الأهدف، عندما تستقدموا طاقمًا بهذا السوء، المستوى التحكيمي ضعيف للغاية".

    يمرّ الزمان، ويتولى جورج جيسوس تدريب منتخب البرتغال "رسميًا"، على إثر رحيل روبرتو مارتينيز، بعد ضيام حلم رفاق كريستيانو رونالدو، في المنافسة على لقب كأس العالم.

    والسؤال هو "ماذا لو كنت يا جيسوس مدربًا للبرتغال في المونديال، ولم تخرج أمام إسبانيا في دور الـ16، ووجدت نفسك في مثل تلك الملحمة أمام فرنسا، بصافرة الحكم الذي أسقطت على دولته بأنها لا تملك كرة قدم؟".

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "رقم 10.. القرار النهائي .. بطاقة حمراء"

    عندما يمنحك القدر فرصة لتدخل التاريخ، بأول تطبيق عملي لقرار جديد أقرته الفيفا، في مباراة بكأس العالم، تلك الفرصة التي حوّلت إيفان بارتون إلى "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    "رقم 10 باراجواي، غطى فمه أثناء الحديث، القرار هو، بطاقة حمراء"، الجملة التي تحولت إلى "ميمز" في السوشيال ميديا، بعدما طبّق بارتون، قانون الفيفا الجديد، المعروف بـ"قانون فينيسيوس"، بطرد اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون.

    وقرر بارتون معاقبة ألميرون، بسبب تحدثه مع لاعب تركيا، ميرت مولدور، وهو يغطي فمه، خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم، لتكون الواقعة الأولى من نوعها، حول قانون لا يزال الجدل عليه دائرًا، بشأن مدى إمكانية تطبيقه، في ظل عدم توجه اليويفا نحو تطبيقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

    الطريف في الأمر، أن إيفان بارتون الذي طرد ألميرون، هو نفسه الذي قام بتغطية فمه أثناء التحدث مع الجهاز الفني لباراجواي، في لقطة أثارت جدلًا كبيرًا، وحتى من قِبل معلقي بي إن سبورتس باللغة الإنجليزية.


  • messi(C)Getty Images

    أول إنذار لميسي و"معاداة" المثليين أجبرته على إنهاء مباراة

    الحكم إيفان بارتون، عُرف بصرامته وحدته في اتخاذ القرارات، والتي بدوره، حذر منها جراهام أرنولد، مدرب العراق، للاعبيه، قبل مباراة "حسم الصعود" لكأس العالم 2026 أمام بوليفيا.

    بارتون عُرف أيضًا بأنه أول من أشهر بطاقة صفراء في وجه ليونيل ميسي، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي، أثناء مواجهة أورلاندو سيتي في كأس الدوريات 2023، إلا أن الحكم السلفادوري تعرض لانتقادات أيضًا في تلك المواجهة، من قِبل مدرب أورلاندو، أوسكار باريخا، الذي قال إن (ليو) ارتكب خطأين كان يستحقان بطاقة صفراء ثانية، وأضاف "يجب أن تكون الأمور عادلة، لا يهمني من ارتكب الخطأ، ولكن يجب أن يحاسب وفقًا للمعايير ذاتها، وما حدث على أرض الملعب لم يكن عادلًا".

    وكان الحكم أيضًا قد أثار جدلًا حينما قرر إعلان نهاية مباراة الولايات المتحدة والمكسيك، في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف 2023، مبكرًا، بعدما تجاهل المشجعون المكسيكيون إعلانات الملعب التي تطالبهم بالتوقف عن الهتافات المعادية للمثليين، في مواجهة شهدت طرد 4 لاعبين.

    وفي وقت لاحق من نفس السنة، هدد رئيس الاتحاد الهندوراسي باتخاذ إجراءات قانونية ضد بارتون، بسبب قراره باحتساب 12 دقيقة كوقت بدل ضائع، في مباراة بين المكسيك وهندوراس، في دوري الأمم الأوروبية، والتي فاز بها "تري كولور" في ربع النهائي، بركلات الترجيح، بعدما تعادل في الدقيقة 101.

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  • كلمة أخيرة..

    رغم العديد من الحالات الجدلية التي صاحبت مباريات إيفان بارتون، إلا أن سجله التحكيمي وصرامته في اتخاذ القرارات، جعلته أحد الحكم البارزين في الساحة الدولية، وخاصة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث أدار ثلاث مباريات في البطولة، قبل مواجهة إسبانيا وفرنسا، بواقع مباراتين في دور المجموعات (تركيا وباراجواي)، (اليابان والسويد)، ثم مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ16.

    قرار مونديالي، أنصف بارتون، بأن يدير مباراة بحجم إسبانيا وفرنسا، في الوقت الذي كان الجدل رفيقه في العديد من المباريات حول العالم، بين اتهامه بمحاباة ميسي، والتشكيك في دولته والاتهامات باللجوء إلى القانون.

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