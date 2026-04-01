بسبب أمثال جاتوزو وبوفون الذين لا يعرفون الخجل .. التدخل الحكومي والايقاف الحل يا إيطاليا!

عقب ما حدث الثلاثاء ضد البوسنة، غرد رئيس مجلس النواب الإيطالي إجنازيو لا روسا، وهو مشجع متعصب لإنتر، قائلًا: "لن نذهب للمونديال من جديد، شجعنا وتعصبنا وتعرضنا لظلم تحكيمي في بعض القرارات، أرسلنا أصغر لاعب لتسديد أول ركلة (لا أعرف هل هذا قرار جاتوزو أم بونوتشي)، ولكن بداخلنا كنا نخشى ذلك ونعرف أنه سيحدث. الآن أقول الأمر مجددًا، هناك حدود لكل شيء".









يمكن تفسير كلمات لا روسا بأنها مجرد تنفيس للغضب من مشجع حزين، أو من مسؤول قرر التدخل ووضع حد لما يراه مأساة رياضية لبلد يعد رائدًا في اللعبة، وفي الحالة الثانية، قوانين فيفا صارمة في هذا الأمر، التدخل الحكومي يعني الإيقاف، وربما هذا هو الحل للكرة الإيطالية، الخروج من المشهد نهائيًا لعلاج مشاكلها!

أصابع الاتهام تتخطى جاتوزو وجهازه الفني ولاعبيه، نعم الإمكانيات الفنية أقل من المطلوب، ولكن ماذا عن جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي كان شاهدًا نعم على معجزة، وهي حقًا كانت معجزة، التتويج بيورو 2020، ولكنه أيضًا المسؤول الرئيسي عن الغياب عن المونديال لثلاث نسخ متتالية.

جرافينا خرج بالأمس ليرفض الاستقالة حتى وقال إن كرة القدم أصبحت حرفة أكثر منها رياضة، اللاعبون لا يشعرون بالحماس والروح، ومثل السياسة يطالب الجميع فقط بالاستقالة لحل الأمور. صحيح، الكرة أصبحت صناعة ولكن على الكل سيد جرافينا، وصناعتكم في إيطاليا أصبحت فاشلة لا أحد يتابعها أو يرغب في الاستثمار فيها.









الصحفي الشهير في "سكاي" فابيو كاريسا تنبأ في 2014 من على شواطيء كوباكابانا بالبرازيل عقب خروج بلاده من الدور الأول لكأس العالم بأن التراجع بدأ ولم يستمع له أحد، وبالأمس نبرته كانت حادة عندما وصف الأمر بالخيال العلمي أن شخص عقب تسببه في عدم تأهل إيطاليا لا يستقيل مباشرة ومستمر بعد بالحديث، الرجل قال إن نجله يبلغ 15 عامًا ولم يشاهد أبدًا بلاده في المونديال. كلمات كاريسا موجهة بالتأكيد لجرافينا وجاتوزو والبقية الذين مستمرين في الحديث والتبريرات ولا أحد يريد مواجهة الواقع.

بالحديث عن مواجهة الواقع، أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، اقترح أكثر من مرة تقليص عدد فرق الدوري من عشرين إلى 16 لأن من وجهة نظره المستوى الفني لا يحتمل العدد الكبير من الفرق والمباريات، وهو حل عملي كما فعلت فرنسا قبل سنوات بتقليل عدد فرق الدوري، وتفعل هولندا والبرتغال ودول تصنف مثل إيطاليا بأنها من كبار القوم، ولكن اعترفت بوجود مشكلة وواجهتها بشجاعة، ومستوى أندية إيطاليا قاريًا لا يفرق كثيرًا عن مشاركات بورتو وبنفيكا وأياكس بالسنوات الأخيرة، ولا يخدعك إنجاز سيموني إنزاجي بقيادة إنتر لنهائي الأبطال مرتين أو فوز جيانبييرو جاسبيريني بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، لأن الواقع هو 5-0 باريس سان جيرمان في نهائي الموسم الفائت، وما فعله بايرن في أتالانتا هذا الموسم!

يمكن أن نستمر ونستمر في ضرب الأمثلة ولكن كلمة بسيطة من المخضرم فابيو كابيلو تلخص المشهد: "الجمهور الصغير أصبح يفضل التنس (كرة المضرب)"، ولا عجب، أشاهد سينر يحصد البطولات أم مجموعة من المنفوخين إعلاميًا يخسرون من البوسنة وبودو جليمت وجلطة سراي!