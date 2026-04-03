Goal.com
مباشر
Italy playersGetty
Vittorio Rotondaro و محمود خالد

شكرًا كولومبيا: الفيفا يفاجئ إيطاليا بعد ضياع حلم كأس العالم 2026

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إيطاليا
البوسنة والهرسك

مفارقة إيطالية كبيرة..

زلزال هائل ضرب كرة القدم الإيطالية، غياب للمرة الثالثة على التوالي، عن نهائيات كأس العالم 2026، بعد الهزيمة القاسية أمام البوسنة والهرسك في الملحق، ليواصل صاحب "النجوم الأربع"، الغياب عن المشهد العالمي بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

تبعات هذا الزلزال؛ رئيس الاتحاد الإيطالي، جابرييل جرافينا، يتقدم باستقالته، وكذلك رئيس الوفد، جيانلويجي بوفون، والمدير الفني جينارو جاتوسو، ليصبح هناك فراغ كامل سيمتلئ جزئيًا في 22 يونيو المُقبل، عندما يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

الفشل في التأهل للمونديال الثالث على التوالي، بمثابة "جرح مفتوح" أكثر من أي وقت مضى، فهو حدث لم يسبق أن تشهده الكرة الإيطالية عبر تاريخها، ولكنه يجر وراءه تناقضًا صارخًا، يتعلق بالتصنيف الدولي الشهري الذي يصدره الفيفا، والذي يتم إعداده بناءً على نتائج مباريات المنتخبات الوطنية - حتى الودية - في جميع أنحاء العالم.

  • إيطاليا تتقدم في تصنيف الفيفا

    قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام البوسنة، كان المنتخب الإيطالي يحتل المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي للفيفا، ليتواجد خلف كولومبيا.

    ولكن، بعد نتائج "صناع القهوة" في أجندة مارس، بخسارة الكولومبيين أمام كرواتيا وفرنسا في مباريات ودية، فإن الآتزوري نجح في الصعود للمركز الثاني عشر.

    ورغم ذلك، فإن منتخب إيطاليا ظل خارج قائمة العشرة الأوائل التي تشهد اكتساحًا أوروبيًا، بين سبعة منتخبات من القارة العجوز، مقابل اثنين من أمريكا الجنوبية وواحد من إفريقيا.

  • منتخب جديد في القمة

    وبعد التغلب على البرازيل وكولومبيا، أثبت منتخب فرنسا، استحقاقه للتربع على عرش التصنيف العالمي، متجاوزًا كلًا من إسبانيا والأرجنتين، بطل العالم، اللذين تراجعا للمركزين الثاني والثالث على التوالي.

    التصنيف الدولي يشهد تواجد منتخب المغرب، الذي تم إعلانه بطلًا لكأس أمم إفريقيا 2025 من قِبل لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي، في المركز الثامن، بينما جاء المنتخب الألماني في المرتبة العاشرة، خلف بلجيكا.

  • أصحاب المراكز الـ15 في تصنيف الفيفا

    ومن بين المنتخبات الـ15 الأولى في الترتيب، تُعد إيطاليا هي الوحيدة التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم 2026، فيما جاء تصنيف الأوائل عبر العالم، على النحو التالي..

    1. فرنسا (1877.32 نقطة)

    2. إسبانيا (1876.40)

    3. الأرجنتين (1874.81)

    4. إنجلترا (1825.97)

    5. البرتغال (1763.83)

    6. البرازيل (1761.16)

    7. هولندا (1757.87)

    8. المغرب (1755.87)

    9. بلجيكا (1734.71)

    10. ألمانيا (1730.37)

    11. كرواتيا (1717.07)

    12. إيطاليا (1700.37)

    13. كولومبيا (1693.09)

    14. السنغال (1688.99)

    15. المكسيك (1681.03)