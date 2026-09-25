إيطاليا وبلجيكا | مانشيني خُدع بـ"السيطرة والبناء" .. هكذا يلعب دي بروينه يا أليجري وأزمة باركولا تنتظر باريس!

ضع تألق لامينس جانبًا، وحدّثني عن كيفن دي بروينه، فهذه نسخة مانشستر سيتي، وليس نابولي، صاحب الـ35 عامًا، الذي استعاد شبابه، وإن هزمه العمر باستبداله في الدقيقة 58، ليؤكد أنه لم يعد قادرًا على خوض مباراة كاملة.

دي بروينه الذي تحدثنا قبلًا عن معاناته مع ماسيميليانو أليجري، في نابولي، الحائر وسط الأداء الدفاعي، الذي جعله صانع ألعاب "على الورق"، ثم جاء فان بوميل، ليقول لأليجري: هكذا يمكنك الاستفادة من النجم المخضرم.

تحرك أكثر من رائع، من قِبل دي بروينه، تجده على الطرفين الأيمن والأيسر، وفي العمق، في أي مكان يتواجد ويهدد مرمى دوناروما، ويكفي ما شاهدناه بين الدقيقتين 14 و16، حيث يصوب كرة قوية مع ميله لليسار، ويتصدى لها الحارس الإيطالي، ثم يستغل ركلة حرة من اليمين، بعرضية مباغتة تعامل جيانلويجي معها بـ"يقظة".

النقطة الثانية، ميكا جودتس، الذي تعاقد معه باريس سان جيرمان، ليكون عوضًا عن رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول، والبديل أيضًا، لخفيتشا كفاراتسخيليا.

144 دقيقة موزعة على 6 مباريات، والتي تعدل حوالي "مباراة ونصف" مع العملاق الباريسي، جاء الردّ عليها في مباراة إيطاليا، حينما قرر فان بوميل الاعتماد عليه "أساسيًا"، فقدم هدفًا ولا أروع، بفاصل مهاري تلاعب فيه حرفيًا بدفاع الآتزوري.

هدف جودتس، الذي تزامن مع تراجع أداء كفاراتسخيليا مع باريس سان جيرمان، وإهداره للفرص، قد يكون موضوعًا أمام لويس إنريكي، في الفترة المُقبلة، حول الأجدر بشغل مركز الجناح الأيسر، مع نجم ينافس على الكرة الذهبية، وقد يكون السيناريو هو: إما منح الفرص أو ننتظر تكرار سيناريو باركولا الذي رحل من أجل نيل الفرصة كاملة.