"تكتيك مصري" أنقذ إيران من سيناريو السعودية .. بطولة الحراس وهدف ملغي في بلجيكا لا يود ميسي رؤيته!

صدام كروي مثير، افتقر إلى الأهداف، هكذا جاء شعار مباراة بلجيكا وإيران، التي انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، من نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب صوفي.

باستحواذ سلبي، لعب المنتخب البلجيكي، أمام حائط صد إيراني، لجأ إلى المرتدّات، فيما واصلت بلجيكا المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 66، بعد طرد ناثان نجوي، ببطاقة حمراء مباشرة.

ووصل منتخبا إيران وبلجيكا، إلى النقطة الثانية، من تعادلين، في المجموعة السابعة، ليصبح الجميع مترقبًا لنتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول لقاء بلجيكا وإيران، في كأس العالم..