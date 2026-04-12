حتى لا يسقط في فخ يامال: 3 نصائح لـ"البديل الذهبي" إندريك من درس لوريان .. وفونسيكا أثبت أنه على حق!

مثل حجر ضخم حرك المياه الراكدة، ذلك هو الموهبة البرازيلية إندريك، الذي كان بمثابة "البديل الذهبي" الذي قاد ليون لانتصار مثير على لوريان، بهدفين دون مقابل، على ملعب جروباما، ضمن حساب الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.
وتمكن رومان ياريمتشوك من إحراز الهدف الأول لليون في الدقيقة 49، فيما وقّع كورينتين توليسو على ثاني أهداف رفاق إندريك بالدقيقة 56.
ورفع ليون رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب "ليج 1"، بينما تجمد رصيد لوريان عند 38 نقطة، في المركز التاسع.
