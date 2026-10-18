تلميحات بصفقة شتوية .. المدير الرياضي لروما يعلق على مفاوضات إندريك

ثم تحدث داميكو إلى DAZN: "المباراة أمام ريال مدريد؟ تركت لدينا إدراكاً بأننا قدّمنا مباراة كبيرة جداً على مدى 80 دقيقة، ونحن فخورون بأننا لعبنا كرة قدم جميلة. الدقائق العشر الأخيرة هي دروس تمنحك إياها هذه المسابقات. دوري الأبطال يجعلك أقوى، حتى عبر الخسارات. علينا أن نستفيد إلى أقصى حد من كل هذه المباريات".

وواصل: "كاسترو؟ سانتي وصل بحماس كبير، وقد أردناه بشدة من أجل مثل هذه اللحظات أيضاً. لدينا ثقة كبيرة به وفي المجموعة بأكملها، ونحن واثقون من أنه سيقدّم مباراة كبيرة".

وختم: "من أتوقع منه شيئاً جميلاً؟ من الفريق بأكمله، الأمر الأهم دائماً هو المجموعة. نتوقع من اللاعبين أن يقدّموا مباراة جيدة، ومباراة هذه الليلة ستكون أصعب أيضاً. هذه المسابقات تمنحك الكثير، لكنها تسلبك أيضاً الكثير من الطاقة: إنها خطوة علينا أن نخطوها للبقاء على هذا المستوى".