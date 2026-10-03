زلزال إنجليزي بقوة 7 ريختر: بيلينجهام يرد اعتبار جولر أمام مودريتش .. وتحذير أنتوني لفليك بعد إذلال زميل برشلونة!

لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد، رحل زلاتكو داليتش وجاء سلافن بيليتش، وأزمة كرواتيا "تتعمق" أمام إنجلترا، بعد أن حقق منتخب الأسود الثلاثة، انتصارًا ساحقًا بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

مباراة من طرف واحد، حسمها المنتخب الإنجليزي "عمليًا" من الشوط الأول، بسباعية هاري كين "هدفين"، جود بيلينجهام، أنتوني جوردون، بوكايو ساكا "هدفين"، مورجان روجرز، في الدقائق 8 و21 و39 و45 و53 و68 و87.

زلزال كروي في ملعب ريجيكا، شهد سيطرة مطلقة من الإنجليز، ليواصل الأسود تعافيهم من الهزيمة الأولى في ملحمة إسبانيا، وبنقاط تشيكيا وكرواتيا، حلّوا مؤقتًا في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بينما بقي الكروات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات في مباراة كرواتيا وإنجلترا..