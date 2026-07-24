دعوا جوارديولا لإيطاليا .. توخيل يواجه مصير مورينيو في إنجلترا والبديل "السير"

جاء تحقيق المركز الثالث ليخفف قليلًا من صدمة ضياع حلم النهائي وإعادة التفكير، وبدأت الصحافة والإعلام في إنجلترا بتغيير نبرتها من الهجوم الحاد على الفريق ومدربه للعقلانية في التحليل.

خرجت "أتلتيك" بتحليل لم يكن ممكنًا عقب مباراة الأرجنتين، إذا طرحت السؤال: هل توخيل محقًا في قوله إن الحمض النووي لإنجلترا لا يتحكم في المباريات، وجاوبت بنعم وضربت مثالًا بتكتيكات ميكيل أرتيتا الفائزة بالبريميرليج هذا الموسم، وحتى لجوء بيب جوارديولا لها في أكثر من مناسبة، وهو الرجل الذي طالب البعض بتعيينه لإحداث ثورة جديدة وخلافة توخيل في تدريب الفريق في اليورو وكأس العالم المقبلتين.





الكرة الإنجليزية الآن أمام مفترق طرق، هل يبقى توخيل أم يرحل؟ الخيار الأول يبدو الأرجح والأعقل، حتى الآن قد تناقش توخيل في خياراته قبل المونديال باستبعاد فودين وبالمر، واستدعاء توني وواتكينز وماينو دون لعب، أو تكتيكه ضد الأرجنتين، ولكن لا تتغافل عن أن المشروع يسير في الطريق الصحيح على صعيد النتائج، وهذا هو الهدف الأساسي.

الخيار الثاني قد يكون حلًا إذا كانت الأمور خلف الكواليس قد وصلت إلى طريق مسدود، خصوصًا وأننا شاهدنا بعض المؤشرات مثل خروج توخيل علانية عقب لقاء المكسيك لانتقاد أسلوب لاعبيه، ورد بيلينجهام علنًا هو الآخر بأنه لا يعنيه رأي مدربه، ما قد يشير إلى وجود "انقلاب" من بعض نجوم الفريق على المدرب الألماني وأساليبه، ووقتها سيكون الأمر اتخذ طريق اللاعودة كما حدث كمثال مع جوزيه مورينيو في تجاربه مع تشيلسي وريال مدريد بانقلاب نجومه عليه.