إنجلترا وبنما | كين يشارك "الكعكة" مع ميسي ورونالدو .. روح القانون أنصفت بيلينجهام وراشفورد أثبت نظرية برشلونة!

عزيزي القارئ، لا تظن أني أخدعك، إذا قلت إن منتخب بنما في لحظة ما، كان بالإمكان أن يخرج بنقاط المباراة، من أنياب الأسود الثلاثة، عذرًا، فهدف خاطف، كان بالإمكان أن يصنع واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم.

المنتخب الإنجليزي ترك لعبة الحسابات تسيطر على الأذهان، ونشر الأمل في قلوب البنميين، بتحقيق أولى نقطة - على الأقل - في تاريخهم بالمونديال، بعدما عانت السفن الإنجليزية من صعوبة عبور قناة بنما، بفضل السد الدفاعي المنيع، وعدم وجود حلول لدى الأسود الثلاثة.

ولكن، يمكن القول إن صاحب الفضل في صدارة الإنجليز، هو جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، الذي أثبت بأنك أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، حينما سجل هدف التقدم في الدقيقة 62، وصنع الهدف الثاني لكين.

بيلينجهام الذي أنقذه روح القانون، حينما رفض الحكم طرده، رغم رصده وهو يغطي فمه، أثناء التحدث مع لاعب غانا، جوردان أيو، خلال المباراة الماضية، وفقًا لقانون كأس العالم، الذي ينص على طرد أي لاعب يخفي فمه عند التكلم مع الخصم.

هنا، تحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، ليكشف الفارق بين واقعة بيلينجهام، ونظيرتها التي تسببت في طرد ميجيل ألميرون، لاعب باراجواي، في مباراة تركيا، حيث قال الإيطالي "من الطبيعي إجراء محادثة قبل المباراة، أو خلالها أو بعدها، لذا إذا كانت المحادثة ودية، فبإمكانهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة".

بيلينجهام الذي قال إنه لا يستحق جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا، ربما أثبت بأمانته، أنه يستحق الجائزة أمام بنما، بعدما لعب دور البطولة، في انتزاع النقاط الثلاث، فضلًا عن انتشاره في مختلف أرجاء منطقة الخصم، في العمق وعلى الأطراف، وصناعته لـ4 تمريرات مفتاحية وفرصتين محققتين.