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Harry Kane Bellingham (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

إنجلترا وبنما | كين يشارك "الكعكة" مع ميسي ورونالدو .. روح القانون أنصفت بيلينجهام وراشفورد أثبت نظرية برشلونة!

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كأس العالم
هاري كين
جود بيلينجهام

إنجلترا تحسم الصدارة وتعبر إلى دور الـ32 من كأس العالم..

وحسم منتخب إنجلترا الصدارة، رغم بعض النقاط السلبية، إلا أن كتيبة توماس توخيل، نجحت في تحقيق الانتصار على بنما، بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الأخيرة، من المجموعة الثانية عشرة، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف.

انتصار تأخر كثيرًا، حتى تحقق عن طريق جود بيلينجهام وهاري كين في الدقيقتين 62 و67، ليحسم "الأسود الثلاثة"، صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد بنما بلا نقاط أو أهداف.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة بنما وإنجلترا، في كأس العالم 2026..

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    هاري كين يشارك في العبث بـ"صفحات التاريخ"

    منذ انطلاق النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم 2026، رأينا الكثير من الأرقام القياسية التي تتهاوى تحت أقدام نجوم الكرة، وها هو هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، ينال نصيبه من الكعكة، بعدما دخل تاريخ بلاده في المونديال.

    وبات هاري كين رسميًا، الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم، بهدفه في مرمى بنما، ليتجاوز رقم جاري لينيكر، ويصل إلى الهدف رقم 11 في رصيده بالبطولة.

    * سجل 6 أهداف في مونديال روسيا 2018 (هدفان ضد تونس، هاتريك أمام بنما، هدف في كولومبيا).

    * سجل هدفين في مونديال قطر 2022 (هدف ضد السنغال، وآخر في شباك فرنسا).

    * سجل 3 أهداف - حتى الآن - في مونديال أمريكا الشمالية 2026 (هدفان ضد كرواتيا، هدف أمام بنما).

    هاري كين الذي توج بجائزة الحذاء الذهبي في البوندسليجا، للمرة الثالثة تواليًا، لا يزال يثبت بأنه قادر على تحطيم العديد من الأرقام القياسية بأهدافه، رغم أنه يواجه صراعًا عنيفًا من أجل المنافسة على هداف المونديال.

    وإذا كان لدينا ليونيل ميسي، الهدّاف التاريخي الجديد لكأس العالم، وكيليان مبابي، المتربع على عرش هدّافي فرنسا، وكريستيانو رونالدو، الأكثر تسجيلًا بين أساطير البرتغال، فكان لابد أن ينصب كين نفسه في صدارة الإنجليز أيضًا.


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  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    صدارة بـ"روح" القانون

    عزيزي القارئ، لا تظن أني أخدعك، إذا قلت إن منتخب بنما في لحظة ما، كان بالإمكان أن يخرج بنقاط المباراة، من أنياب الأسود الثلاثة، عذرًا، فهدف خاطف، كان بالإمكان أن يصنع واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم.

    المنتخب الإنجليزي ترك لعبة الحسابات تسيطر على الأذهان، ونشر الأمل في قلوب البنميين، بتحقيق أولى نقطة - على الأقل - في تاريخهم بالمونديال، بعدما عانت السفن الإنجليزية من صعوبة عبور قناة بنما، بفضل السد الدفاعي المنيع، وعدم وجود حلول لدى الأسود الثلاثة.

    ولكن، يمكن القول إن صاحب الفضل في صدارة الإنجليز، هو جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، الذي أثبت بأنك أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي، حينما سجل هدف التقدم في الدقيقة 62، وصنع الهدف الثاني لكين.

    بيلينجهام الذي أنقذه روح القانون، حينما رفض الحكم طرده، رغم رصده وهو يغطي فمه، أثناء التحدث مع لاعب غانا، جوردان أيو، خلال المباراة الماضية، وفقًا لقانون كأس العالم، الذي ينص على طرد أي لاعب يخفي فمه عند التكلم مع الخصم.

    هنا، تحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، ليكشف الفارق بين واقعة بيلينجهام، ونظيرتها التي تسببت في طرد ميجيل ألميرون، لاعب باراجواي، في مباراة تركيا، حيث قال الإيطالي "من الطبيعي إجراء محادثة قبل المباراة، أو خلالها أو بعدها، لذا إذا كانت المحادثة ودية، فبإمكانهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة".

    بيلينجهام الذي قال إنه لا يستحق جائزة أفضل لاعب في مباراة غانا، ربما أثبت بأمانته، أنه يستحق الجائزة أمام بنما، بعدما لعب دور البطولة، في انتزاع النقاط الثلاث، فضلًا عن انتشاره في مختلف أرجاء منطقة الخصم، في العمق وعلى الأطراف، وصناعته لـ4 تمريرات مفتاحية وفرصتين محققتين.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    راشفورد أثبت أن برشلونة على حق

    منذ بداية المونديال، وكانت العيون تتطلع إلى اثنين؛ ماركوس راشفورد الذي رفض برشلونة تفعيل بند تجديد عقده، من أجل زميله، الوافد الجديد، أنتوني جوردون.

    جوردون لم يقدم المستويات المطلوبة، حتى تم استبعاده من لقاء بنما، وللمرة الأولى في المونديال، يقرر توماس توخيل، منح الفرصة إلى راشفورد ليشارك أساسيًا.

    إحقاقًا للحق، فإن راشفورد كان العنصر الأبرز بين لاعبي إنجلترا، في الشوط الأول، حيث كان الأكثر جرأة على مرمى بنما، سواءً بكراته العرضية أو بتهديد مرمى الخصم، إلا أنه تراجع كثيرًا في ثاني 45 دقيقة.

    وإن كان راشفورد قد خسر فرصة إحراز هدف على طريقة روبرتو كارلوس، من ركلة حرة، في الدقيقة 45+3، فإنه أهدر فرصة حاول خلالها أن يخترق من العمق، إلا أن تأخره ساهم في وقوعه في شباك الدفاع.

    تألق راشفورد لمدة 45 دقيقة، ربما أثبت بأن مدرب برشلونة، هانزي فليك، كان على حق، حينما قرر الاعتماد عليه كلاعب بديل، خاصة وأنه لم يستثمر فرصة مشاركته أساسيًا، ولعبه لمدة 90 دقيقة.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة..

    منتخب بنما قدم أداء يستحق التصفيق، رغم أنه أصبح الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي أهداف في كأس العالم، وإن كان على أعتاب كسر ذلك الرقم السلبي، بهدف أحرزه جوزيه فاخاردو، في الدقائق الأخيرة، وألغي بداعي التسلل.

    المنتخب الإنجليزي، رغم الصدارة، إلا أنه أثبت ظاهرتين سلبيتين، قبل خوضه المباريات الإقصائية؛ تمثلت في معاناته الكبيرة أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا، كما حدث أمام غانا وبنما، كما أن هفوات دفاعية، كانت كفيلة بأن ينجح المنتخب البنمي في هز الشباك، وهو الذي لا يملك رأس حربة صريح.

    الظروف تواصل معاندة توخيل، بخروج الظهير الأيمن كوانساه، وسط شكوك حول إصابته، لينضم إلى ريس جيمس، الذي تغيب عن اللقاء للإصابة، والألماني يواصل التحدي بمنح الفرصة إلى جيد سبينس، الذي يواصل تقديم أداء جيد، ليثبت بأنه ورقة رابحة في المونديال.

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