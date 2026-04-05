تقييمات لاعبي إنتر وروما: عودة "ثولا" .. تشالهان أوغلو يذهل الجميع واكتمل الكابوس الكبير لكريستانتي!

الحاجة لاستعادة النجاح الغائب منذ فبراير، والواجب في إعادة البسمة على وجوه لاعبي المنتخب الإيطالي الذين عانوا كثيرًا خلال الأسبوع. إنتر لم يكتفِ بالفوز فقط، بل قدم أداءً مقنعًا للغاية، حيث سحق روما بنتيجة (5-2).

بداية قوية: لم يمر وقت كافِ حتى يجلس الجمهور، لنشاهد إنتر قد تقدم بالفعل، بعدما فاز ماركوس تورام في مواجهة فردية مع نديكا، ومرر الكرة إلى لاوتارو مارتينيز في العمق، ليسددها بقدمه اليمنى من مسافة قريبة، متغلبًا على سفيلار.

أصبح الجيالوروسي خطيرًا بفضل مالين، الذي أجبر سومر على ضربة رأس بـ"معجزة"، لكن الحارس السويسري لم يستطع فعل شيء قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول؛ خلال هجمة منظمة من روما، أرسل رينش كرة عرضية من اليسار إلى مانشيني، الذي سجل رأسية منحت التعادل.

رد إنتر جاء فوريًا؛ في آخر فرصة بالشوط الأول، أحرز تشالهان أوغلو هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة، ليعيد النيراتزوري إلى التقدم.

مع بداية الشوط الثاني، اضطر مانشيني لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، وحل جيلاردي بديلًا له، ثم اتخذت المباراة منعطفًا مفاجئًا؛ في العشرين دقيقة الأولى، سيطر إنتر على المباراة؛ حيث سجل لاوتارو ثنائية، مرة أخرى بتمريرة من تورام، ثم سجل الفرنسي هدفًا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها تشالهان أوغلو.

واختتم باريلا الحفل بتسجيله هدفًا بعد متابعة تسديدة تم صدها، ليمنح الفريق هدفًا مهمًا لرفع المعنويات، ورغم محاولة روما للرد، إلا أن الهدف الخامس جاء بضربة زاوية من بيليجريني بقدمه اليسرى، لم تترك أي فرصة لسومر، ثم جاءت الدقائق الأخيرة، وسنحت فرص لكلا الفريقين، قبل أن تنتهي قمة السان سيرو بنتيجة (5-2) لصالح إنتر، في أمسية لا تُنسى للنيراتزوري.