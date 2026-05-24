محمود خالد

"إكس" يحرج النصر .. رحلة صعود تاريخية ولكن اتحاد الكرة جعل إنجازك وهميًا!

عزيزي النصراوي، قبل أن توجه أصابع الاتهام إليّ وتقول هلالي، يجب أن تدرك بأني أقيّم الأمر بنظرة الحياد، فهل ما يفعله النصر بمثابة "سقطة"، معلومة تاريخية استغلها بطريقة خاطئة؟ أم من حقه أن يفتخر بجميع بطولاته التي تحمل رحلة صعوده التاريخية إلى القمة.

إذا ما نظرت إلى منشور نادي النصر، حيث قال "عزيزي النصراوي.. صباح الخير. نود تذكيرك بأنك بطل الدوري للمرة العشرين"، ستجد رسالة مرفقة من منصة (إكس)، بناءً على إضافة القراء، بأن بطولات النصر في الدوري هي "11" فقط، وأن المعلومة المتداولة عبر الحساب الرسمي خاطئة.

لنتعمق أكثر في هذه الرواية، لنعد قليلًا إلى الوراء، كي نعرض الحقيقة كاملة..

  • النصر .. 20 دوري

    وقبل إعلان فريق مشروع توثيق كرة القدم السعودية، عن النتائج النهائية، خرج نادي النصر، بمنشور رسمي، أثار الكثير من الجدل، حيث كشف عن فوزه بـ19 بطولة دوري عبر تاريخه..

    * لقبان في دوري المنطقة الوسطى للدرجة الثانية.

    * 6 ألقاب في الدوري العام للمنطقة الوسطى.

    * لقب في الدوري العام للمنطقتين الوسطى والشرقية.

    * دوري كأس جلالة الملك.

    * دوري المملكة (التصنيفي).

    * لقبان في الدوري الممتاز.

    * لقبان في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.

    * 3 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين.

    أضف إلى ذلك، بطولة دوري روشن السعودي، التي ظفر بها النصر في الموسم الرياضي الحالي "2025-2026"، ليعلن احتفاله رسميًا باللقب الـ20.

  • صعود تاريخي

    بالاستناد إلى الفقرة السابقة، فإن النصر احتفل بألقاب الدوري التي ظفر بها بمختلف فئاتها ومسمياتها، بما فيها بطولات من الدرجة الثانية.

    هذا الأمر كشف عنه الإعلامي وليد الفراج، حيث حضر سؤال بشأن ما إذا هبط النصر عبر تاريخه، ليؤكد حينها الناقد هاني الداود بقوله إن النصر لم يهبط، وإنما بدأ مسيرته كنشأة أي نادٍ طبيعي، بالتأهل من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، كما أضاف الناقد محمد الشيخ، بأن النصر حينها لم يحقق معايير الصعود آنذاك.

    إنجاز وهمي؟

    إذا ما اتفقنا إن النصر بدأ رحلته بشكل طبيعي، فاز بالدرجة الثانية، ثم بات في سجل الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي للمحترفين، فهل هذا الأمر يعني أن يذكر النادي بأنه يحمل 20 بطولة دوري في تاريخه.

    من المنطقي أن أي متابع خارجي سيشاهد رسالة النصر، سيقول إن الأصفر يملك في جعبته 20 بطولة في الدوري السعودي منذ انطلاقه، وهو الأمر الذي رد عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم بـ"النفي".

    الاتحاد السعودي حسم الأمر رسميًا، بعد الكشف عن نتائج مشروع فريق التوثيق، بأن الدوري السعودي بدأ منذ عام 1957 على مستوى المملكة، وهو المعيار الوحيد الذي يتم الرجوع إليه عند توثيق تاريخ المسابقة، على غرار جميع الدوريات حول العالم، فليس هناك ما يقول إن أي نادٍ يوثق تاريخه في الدوري، بما حققه في مختلف الفئات، وإلا كنا سنشاهد فريقًا مثل يوفنتوس، سيذكر بأنه ألقابه في الدوري الإيطالي 37 وليس 36، لماذا؟ لأنه فاز بدوري الدرجة الثانية، مع اعتبار سحب لقبي الكالتشيو في 2005 و2006.

  • ماذا جاء في رسالة اتحاد الكرة؟

    الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان واضحًا في سجله الشرفي لمسابقة الدوري السعودي، بأنه يبدأ من عام 1957، وشهد 69 نسخة، كان آخرها النصر بطل النسخة الحالية.

    وذكر الاتحاد في بيانه، أن "الدوري السعودي" منذ عام 1957 قد تم توثيقه بمختلف المسميات، سواء بالمسمى الملكي الكريم، أو نسخ سمو ولي العهد، أو مسميات أخرى.

    وطبقًا للاتحاد السعودي، فإن النصر يملك رسميًا 11 لقب دوري في جعبته، ليأتي في المركز الثالث بين الأندية الأكثر تتويجًا عبر التاريخ، بعد الهلال، صاحب الـ21 بطولة، ثم الاتحاد "14 لقبًا".

  • كلمة أخيرة..

    لا أحد يختلف بشأن التاريخ الكبير الذي صنعه نادي النصر، كونه أحد أعمدة الكرة السعودية، واليوم بات بطلًا للدوري السعودي، عن جدارة واستحقاق، بعد موسم استثنائي قدمه كريستيانو رونالدو ورفاقه، تحت قيادة المدير الفني جورج جيسوس، الذي عانق التاريخ بكونه حقق اللقب مع الهلال والنصر.

    ولكن، ما يذكره النصر بشأن تتويجه بـ20 بطولة دوري، وإن كان صحيحًا إذا ما احتسبنا معيار جميع الفئات والدرجات، فإن هذا البيان يتعارض مع التوثيق الرسمي الذي نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس في السجلات الرسمية، أن النصر يحمل عشرين لقبًا، بل 11 فقط.

    هذا الأمر يستحق الذكر لسبب وحيد، أن النصر بات صاحب شعبية جارفة في مختلف أرجاء العالم، وهذا ما شهدناه في لحظة التتويج، التي قدم فيها الأسطورة البرتغالية رونالدو، لحظات لا تنسى مع جماهير العالمي، ولكن يجب التوصل لصيغة اتفاق مع الاتحاد السعودي، أو تنحية البطولات التي حققها بالمسميات الأخرى جانبًا، إذا ما أراد أن يعرض معلومته بشكل دقيق حول العالم.