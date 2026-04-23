Goal.com
مباشر
Shabab Al-Ahli Machida Referee (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لن تكون الأولى: مباريات سبقت شباب الأهلي وماتشيدا في "الإعادة" .. سجن حكام وإيقاف مدى الحياة!

فقرات ومقالات
شباب أهلي دبي
ماكيدا زيلفيا
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي

مباريات أعيدت بالكامل بسبب أخطاء التحكيم..

ليس مجرد افتراض، بل واقع من الوارد أن يحدث، ونشاهد معه حالة تُعد من النوادر في كرة القدم، بأن يتم إعادة مباراة كاملة بسبب أخطاء تحكيمية.

إدارة شباب الأهلي أعلنتها: لن نتنازل عن حقنا، ولو وصل الأمر إلى شكوى رسمية إلى محكمة "كاس"، كما ذكر نائب رئيس شركة النادي الإماراتي، عبد المجيد حسين، بأن لديهم اجتماعًا مع الاتحاد الآسيوي، ويجب على الاتحاد القاري أن يتحمل مسؤوليته ويحاسب حكامه.

لمن فاتته الواقعة، فإن شباب الأهلي تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، بسبب قرارات الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي ألغى هدفًا صحيحًا للفريق الإماراتي، في مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا الهدف الذي سجله جيليرمي بالا، في الدقيقة 90+2، كان من شأنه أن يعيد حظوظ شباب الأهلي في المواجهة، بعد تأخره بهدف، إلا أن خطأ غريبًا في التنسيق بين الحكم شون إيفانز، والحكم الرابع أدهم المخادمة، بسبب إجراء ماتشيدا تغييره الخامس، بإخراج هوتاكا ناكامورا ونزول هنري موتشيزوكا، وقبل انتهاء التبديل بثوانٍ، تم تنفيذ رمية تماس وصلت إلى بالا ليسجل هدف الفريق الإماراتي.

لاعبو شباب الأهلي دفعوا ثمن سقطة الحكمين إيفانز والمخادمة، حيث قرر الأسترالي إلغاء الهدف بعد مراجعة اللقطة عبر الفيديو، ليُحرم شباب الأهلي من التعادل، ويتأهل ماتشيدا لملاقاة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • al ahliGetty Images

    "الإعادة" تضرب حسابات الأهلي

    المستشار القانوني أحمد الشيخي، أكد أن وجود "لاعب زائد" في الفريق المنافس، لا يعني إلغاء الهدف المسجل ضده، بل يتم احتسابه، ونتيجة لهذا الخطأ الفني، فإن إعادة المباراة أمر وارد.

    وعن تلك اللقطة، أشار الإعلامي وليد الفراج، إلى الأزمة التي تنتظر الأهلي السعودي إذا ما تقرر إعادة مباراة شباب الأهلي ضد ماتشيدا، والتي بالطبع ستتسبب في تأجيل موعد المباراة النهائية، المقررة يوم السبت المُقبل.

    وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إنه في حالة صدور قرار، الخميس، بإعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا، فإن اللقاء قد يقام غدًا أو بعد غدٍ، على سبيل المثال، وبالتالي بالإمكان تأجيل النهائي إلى الإثنين، في حين أن الأهلي مرتبط بمباراة أمام النصر، في دوري روشن، يوم الأربعاء المُقبل، وجدول الدوري لا يحتمل تأجيل أي مباراة، ولو ليوم واحد.

    وطالب الفراج، الاتحاد السعودي باتخاذ موقف، على غرار نظيره الإماراتي الذي يضغط من أجل الحصول على حقوق فريقه، مضيفًا أن الأهلي هو من سيدفع ثمن إعادة مباراة نصف النهائي لمنافسيه، حتى وإن فرضنا إقامة النهائي، الأحد لا الإثنين، على سبيل المثال.

    ولكن، بشكل عام، فإن إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا، بالكامل، بسبب الخطأ التقني، يجعلنا أمام حالة نادرة في كرة القدم، إلا أننا سبق وأن شاهدناها في مباريات سابقة، نستعرضها معكم في النقاط التالية..

    • إعلان

  • أوزبكستان والبحرين "رفض ركلة جزاء"

    في مفاجأة مدوية، قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، إعادة مباراة أوزبكستان والبحرين، في ذهاب الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2006، وإلغاء نتيجة الفوز لأوزبكستان (1-0).

    وجاء قرار الفيفا بداعي ارتكاب الحكم الياباني توشيميتسو يوشيدا، خطأ فنيًا، حيث رفض إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، التي سجل منها سيرفر دجيباروف، الهدف الثاني، وقرر احتساب ركلة حرة لصالح البحرين.

    وتعادل المنتخبان في مباراة الإعادة (1-1)، كما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، ليتأهل منتخب البحرين إلى الملحق العالمي، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، قبل أن يودع حلم المونديال أمام ترينداد وتوباجو.

  • جنوب إفريقيا والسنغال "تلاعب في النتائج"

    "إيقاف الحكم جوزيف لامبتي مدى الحياة"، هكذا صدر قرار الفيفا ضد الحكم الذي أدار مباراة جنوب إفريقيا والسنغال، في تصفيات كأس العالم 2018، بعد ثبوت تورطه في أنشطة مراهنات والتلاعب بنتائج المباريات، مع تأكيد براءة الاتحادات الأعضاء من تهمة التلاعب.

    جاء ذلك بعدما قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح جنوب إفريقيا، بداعي خطأ لمسة يد على المدافع خاليدو كوليبالي، رغم أن الكرة اصطدمت في ركبته، في مباراة شهدت فوز البافانا بافانا، بنتيجة (2-1).

    وبعد إعادة المباراة بالكامل، حقق المنتخب السنغالي فوزًا بنتيجة (2-0)، فيما واصل رحلته نحو تزعم صدارة المجموعة الرابعة، ومن ثم التأهل إلى مونديال روسيا.

  • بيشكتاش وجنتشلربيرليجي "خطأ صافرة"

    أطلق صافرته ثلاث مرات، بها اعترف الحكم قدوسي مفتي أوغلو، عن ارتكابه خطأ فنيًا في مباراة بيشكتاش وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي، بموسم 2005.

    وتقرر إعادة المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، بعد اعتراف الحكم بأنه أخطأ في إطلاق صافرته 3 مرات لاحتساب خطأ، الأمر الذي أربك لاعبي بيشكتاش، قبل أن يتم تسجيل هدف التعادل من ركلة حرة.

  • إدجوير تاون وهارفيلد يونايتد "إيقاف 14 يومًا"

    في سبتمبر 2006، ارتكب الحكم مارك تويد أخطاءً مؤثرة في مباراة بين إدجوير تاون ضد هارفيلد يونايتد، ضمن دوري سبارتان ساوث ميدلاندز، تسبب في إعادة المباراة وإيقافه لمدة 14 يومًا، بسبب عدم التزامه بقوانين اللعبة.

    فريق إدجوير الذي خسر المباراة قبل إعادتها، تقدم استئناف، بعدما قرر الحكم إلغاء هدف سجل من ركلة جزاء، بداعي التسلل، واحتسب خطأ ركلة حرة غير مباشرة لصالح هارفيلد.

  • فضيحة الدوري الألماني

    في عام 2005، واجهت ألمانيا "فضيحة" كبرى تتعلق بالتلاعب في نتائج المباريات، بقيمة مليوني يورو، وتورط على إثرها حكام في مباريات بدوري الدرجة الثانية والثالثة وكأس ألمانيا، والتي أثارت القلق حينها، بالتزامن مع اقتراب البلاد من استضافة كأس العالم 2006.

    هذه الفضيحة شهدت أحكامًا بالسجن وحرمان من ممارسة التحكيم مدى الحياة، مثلما حدث مع الحكم روبرت هويزر، وكذلك دومينيك ماركس، وآخرين تراوحت معاقبتهم بين السجن والإيقاف.

    وعلى إثر ذلك، تم إعادة عدد من المباريات، بعد ثبوت تلاعب الحكام بنتيجتها بعد تقاضي رشوة، كما حدث في مباراة هيرتا بي إس سي أماتوري ضد أرمينيا بيليفيد أماتوري، ومباراة بادربون وهامبورج، التي اعترف فيها الحكم هويزر بأنه حاول التأثير على نتيجة المباراة باحتساب عدد من ركلات الجزاء غير المبررة ضد هامبورج وطرد لاعبه إميل مبينزا، وكذلك مباراة إل آر أهلين ضد إس في واكر بورجهاوزن.

  • كلمة أخيرة..

    هناك أمثلة أخرى لمباريات أعيدت بسبب أخطاء تحكيمية، وأخرى لم تُعد بالكامل، ولكن تم إعادة جزء من دقائق المباراة.

    حالة شباب الأهلي - في حالة احتسابها - ستنضم إلى قائمة النوادر التي أعيدت فيها مباريات كرة قدم، ولكن المعضلة في أن الأهلي السعودي سيعاني من أزمة جدولة كبرى، في الوقت الذي ينافس فيه على ثنائية الدوري والنخبة الآسيوية.