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Saleh Abu al-Shamat AhliGetty
محمود خالد

أسقط بواتينج بـ"حركة ميسي" .. إصابة مقلقة للاعب الأهلي أمام الفتح وأمنية بسيناريو هوساوي!

الفتح
الأهلي
دوري روشن السعودي
ماتيوس جونكالفيس
كينيدي بواتينغ

في ليلة انتصار الأهلي برباعية..

بينما كان الأهلي يُفرح جماهيره بانتصار ساحق على الفتح، جاءت إصابة أحد نجوم الفريق الأول، لتربك حسابات المدير الفني مارينو بوسيتش، في ليلة الفوز برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الأهلي كان يمرّ بمرحلة تخبط كبير في فترة ما قبل التوقف الدولي، بين تعادله مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسارته للقب كأس القارات الثلاث أمام ماميلودي صن داونز، قبل أن يستعيد توازنه في دوري روشن، بالفوز على الفتح، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني جمال السلامي.

وقرر بوسيتش، الدفع باللاعب ماتيوس جونسالفس، في التشكيل الأساسي للأهلي، إلا أن "ضربة" غير متوقعة، باتت تهدد بغيابه لفترة طويلة.

  • ماذا حدث؟

    وخلال مجريات اللقاء، تعرض جونسالفس، الذي كان يلعب رقم "10"، لإصابة قوية في الركبة، نتيجة سقوط أحد لاعبي الفتح، بكامل جسده على ركبته.

    وفي هذا السياق، أشار ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إلى أن سقوط لاعب الفتح بالجسم بالكامل على الركبة من الخارج، قد يتسبب في إصابة جونسالفس على مستوى الرباط الداخلي للركبة، أو كدمة.

    وكان ماتيوس جونسالفس، قد جذب الأنظار بحركة مهارية رائعة، أجبرت المدافع كينيدي بواتينج، على السقوط، في لقطة تعيد إلى الأذهان، الواقعة الشهيرة التي جمعت بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع كيفن برينس بواتينج، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، والتي علّق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي بقوله "شو أحوال ظهرك يا بواتينج".

    وكان مارينو بوسيتش، قد قرر استبدال جونسالفس مع بداية الشوط الثاني، ليشارك إدوارد سبيرتسيان، العائد من المشاركة مع منتخب أرمينيا، في دوري الأمم الأوروبية، والذي صنع الهدف الثالث لإيفان توني في الدقيقة 60.

  • رباعية .. والخامس ملغي!

    وكان الأهلي قد سحق الفتح، برباعية حملت توقيع فرانشيسكو ترينكاو "هدفين د31 و50" وإيفان توني "د60" وزياد الجهني "د89".

    وكان محمد سليمان بكر، قد وقّع على خامس أهداف الأهلي، إلا أن وضعية الركبة، قد دفعت الحكم عبد الله العويدان، قد قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 90+3، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد.

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  • Zakaria Hawsawi زكريا هوساوي kooora

    إصابة نجم الأهلي

    وجاءت واقعة ماتيوس جونسالفس، لتثير قلق جماهير الأهلي، بالتزامن مع غياب الظهير زكريا هوساوي، الذي تعرض للإصابة أيضًا، أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي توج الأخضر بها.

    وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة زكريا هوساوي بتمزق بسيط أقرب للكدمة في الرباط الصليبي الخلفي، على خلفية مشاركته في مباراة العراق، لينجو من الإصابة في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لمدة حوالي أسبوعين.


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  • ماذا قدم ماتيوس جونسالفس مع الأهلي؟

    وكان الأهلي قد تعاقد مع ابن ريو دي جانيرو، صاحب الـ21 عامًا، في سبتمبر 2025، والذي جاء حاملًا لقب كوبا ليبرتادوريس مع فلامنجو، ليضفي إليه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال موسمين متتاليين، إلا أنه - بشكل عام - شارك مع الراقي في 39 مباراة رسمية، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

    ومع تولي مارينو بوسيتش تدريب الأهلي، فإنه لا يعتمد على ماتيوس جونسالفس بصورة أساسية، سوى في مباراتي باختاكور الأوزبكي في النخبة الآسيوية، والفتح في دوري روشن، فيما لعب لمدة 5 دقائق أمام الأنوار في كأس خادم الحرمين الشريفين، و11 دقيقة ضد ماميلوي صن داونز في كأس القارات الثلاث، و33 دقيقة أمام الدرعية في مباراة الجولة الأولى "دوريًا".

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