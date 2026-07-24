وسط قلق جماهير الأهلي .. حقيقة إصابة صالح أبو الشامات بـ"الصليبي" خلال ودية فيتوريا!

وتعرض الأهلي لخسارة "ودية" في مواجهة فيتوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن معسكره في البرتغال، حيث وقّع ماتيوس جونسالفس، على هدف الراقي في الدقيقة 46، بعد تقدم الفريق البرتغالي بثلاثية خلال الشوط الأول.

لقاء فيتوريا، كان بمثابة المباراة الودية الرابعة للأهلي، حيث استهل تحضيراته للموسم الجديد، باكتساح بينزجاو سالفيلدين بنتيجة (8-0)، فيما خسر أمام هولشتاين كيل، بنتيجة (1-4)، ثم تعادل مع ريو آفي بهدفين لمثلهما.

وخلال مواجهة فيتوريا، تعرض صالح أبو الشامات، لإصابة قوية في الركبة، أجبرت الجهاز الطبي على دخول ملعب المباراة سريعًا من أجل الاطمئنان عليه، فيما سادت حالة من القلق لدى الجماهير، حول غيابه لفترة طويلة.

وقرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إشراك "الصفقة الجديدة" مشعل المطيري، في القائمة الأساسية، فضلًا عن الدفع بنايف مسعود خلال الشوط الثاني، بينما لم يشارك إدوارد سبيرتسيان خلال الودية.