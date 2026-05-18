لا يزال لاعبو المنتخبات يتساقطون قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، وهذه المرة الدور على المنتخب السعودي، الذي تلقى ضربة موجعة بإصابة نجم النصر.
صدمة لكتيبة دونيس .. الإصابة تبعد نجم المنتخب السعودي عن كأس العالم 2026
ما القصة؟
الحديث هنا عن سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر، الذي تعرض للإصابة خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا، والذي خسره فريقه بهدف نظيف.
صاحب الـ32 عامًا نزل بديلًا في الشوط الثاني بعد خروج نواف بوشل، لكنه تعرض لإصابة قوية في كرة مشتركة مع لاعب الخصم.
الجهاز الطبي تدخل لعلاج الغنام، وقد عاد واستكمل المباراة، لكن إصابته لم تكن بسيطة إلى هذا الحد الذي يسمح له بالعودة للعب..
تفاصيل إصابة الغنام
بحسب صحيفة "الرياضية" فقد خضع سلطان الغنام خلال الساعات الماضية لكشف بالأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة، أظهرت وجود اشتباه بإصابته بقطع جزئي في الرباط المتصالب الأمامي.
وأشارت "الرياضية" إلى أن الظهير الأيمن للنصر سيجري فحوصات طبية إضافية خلال الساعات المقبلة، مع استشارة بعض الأطباء المختصين، لمعرفة ما إذا كانت إصابة تتطلب تأهيلًا فقط أم أنه في حاجة لإجراء عملية جراحية عاجلة.
لكن حتى الآن وبحسب المصدر ذاته فإن الاتجاه في النصر بعد استشارة كارلوس ميجيل؛ طبيب النادي، هو إجراء اللاعب لعملية جراحية عاجلة، يخضع بعدها لفترة تأهيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
خسارة للنصر قبل ليلة الحسم
بهذا تأكد غياب سلطان الغنام عن لقاء الحسم بالجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، بين النصر وضمك، المقرر إقامته في 21 من مايو الجاري.
رفاق الغنام في حاجة للفوز في هذه المباراة، للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب منذ موسم 2018-19، إذ يتصدرون حاليًا جدول الترتيب برصيد 83 نقطة متفوقين بنقطتين على الهلال "الوصيف".
غياب عن كأس العالم
النصر ليس وحده الخاسر من إصابة سلطان الغنام، كذلك المنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.
وتأكد غياب ظهير النصر عن المونديال، كما كان حاله في نسخة روسيا 2018، بينما كان قد شارك في كأس العالم قطر 2022.
ومن المنتظر أن يعلن جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمته المشاركة في الحدث العالمي في 21 من مايو الجاري بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري روشن.
ويفتتح الأخضر مونديال 2026 بمواجهة السنغال ثم أوروجواي فإسبانيا، أيام 10، 16 و21 من يونيو المقبل - على الترتيب -.