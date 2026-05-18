صدمة لكتيبة دونيس .. الإصابة تبعد نجم المنتخب السعودي عن كأس العالم 2026

الحديث هنا عن سلطان الغنام؛ ظهير أيمن النصر، الذي تعرض للإصابة خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا، والذي خسره فريقه بهدف نظيف.

صاحب الـ32 عامًا نزل بديلًا في الشوط الثاني بعد خروج نواف بوشل، لكنه تعرض لإصابة قوية في كرة مشتركة مع لاعب الخصم.

الجهاز الطبي تدخل لعلاج الغنام، وقد عاد واستكمل المباراة، لكن إصابته لم تكن بسيطة إلى هذا الحد الذي يسمح له بالعودة للعب..



