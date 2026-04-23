قلق حول فرص نجمه في كأس العالم .. ريال مدريد يتعرض لضربة قوية تهدد "أمله الأخير"!

أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي، عن إصابة أردا جولر، ورغم أنه لم يتم تحديد مدة تعافيه، إلا أن موسم النجم التركي، صاحب الـ21 عامًا، قد انتهى بشكل شبه رسمي.

الريال لم يعد أمامه الكثير حتى نهاية الموسم؛ بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في ربع النهائي أمام بايرن ميونخ، وكذلك خروجه من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، فيما لا يزال متمسكًا بآمال صعبة، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يتواجد في الوصافة، بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، مع تبقي ست مباريات فقط.

مستقبل المدير الفني ألفارو أربيلوا، بات على المحك، مع التوجه نحو موسم خالٍ من الألقاب، فيما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن هناك قناعة تامة لدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بأن التعاقد مع تشابي ألونسو ثم ألفارو أربيلوا، لم يكونا قرارين صحيحين.