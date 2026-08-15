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imago-sport-1081081046.jpgFC Bayern München
Adhe Makayasa و محمود خالد

ترجمه

"لم أتحدث مع كومباني" .. رد غريب من إسماعيل صيباري عن دوره مع بايرن ميونخ!

إسماعيل صيباري
فنسنت كومباني
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

صفقة بايرن الجديدة يملك أكثر من حل تكتيكي لكومباني..

كشف الدولي المغربي إسماعيل صيباري، نجم بايرن ميونخ الجديد، عن كونه لم يتحدث بعد مع فينسنت كومباني، بشأن دوره التكتيكي، وذلك بعد إتمام انتقاله من آيندهوفن مقابل 50 مليون يورو.

وانتقل صيباري إلى بايرن ميونخ، بعد تألقه اللافت مع المغرب، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا يزال واثقًا من أن مؤهلاته تتناسب مع اسلوب اللعب المثير لبطل ألمانيا، قبل رحيله إلى معقل أليانز آرينا.

ورغم مشاركته بديلًا في الدقيقة 69، إلا أن إسماعيل صيباري، ترك بصمته خلال مشاركته مع بايرن ميونخ، في مباراة كأس تيليكوم 2026، حيث صنع تمريرة حاسمة، سجل منها جمال موسيالا الهدف الثالث في مرمى لايبزيج.


  • صيباري جاهز للانطلاق

    أنهى صيباري صفقة انتقاله إلى بايرن، قادمًا من آيندهوفن، مقابل 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني/58 مليون دولار)، بعدما تألق مع المغرب في كأس العالم.

    وسجل صانع الألعاب البالغ من العمر 25 عامًا، في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، كما نفّذ ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز بركلات الترجيح على هولندا، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام كندا. وبعد استعادته كامل لياقته، بات لاعب الوسط الفعّال جاهزًا لتقديم لمساته الهجومية في قلعة البافاري.

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  • imago-sport-1081081075.jpgFC Bayern München

    المايسترو يستمتع بالانسجام التكتيكي

    وخلال حفل تقديمه الرسمي، شدّد صيباري على ثقته بالمشروع الطموح للعملاق البافاري، قائلاً: "بايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم. لقد منحوني الثقة بأنني قادر على التطور كلاعب وكإنسان هنا. إنهم يلعبون بحركة كثيرة وشدّة. رأيت ذلك بنفسي في الموسم الماضي. يقدّمون كرة قدم جيدة جداً، ودائماً تكون مباراتهم شديدة، ويبحثون دائماً عن إنهاء الهجمات. يعجبني ذلك كثيراً."

    وعندما سُئل عن كيفية اندماجه ضمن المنظومة التكتيكية لكومباني، أوضح قائلاً: "لم أناقش الأمر (حول مركزه) بالتفصيل مع المدرب. كنت أركّز على إصابتي وعودتي. سنتحدث بالتأكيد عن ذلك قريباً. مركزي المفضل هو صانع الألعاب رقم عشرة، والجميع يعرف ذلك. لكنني أستطيع اللعب في عدة مراكز، ونحن نتبادل المراكز دائماً خلال المباريات على أي حال. يمكنني أيضاً اللعب على الأطراف وفي مركز أعمق قليلاً."

  • خبرة الدوري الهولندي

    ويُضيف التعاقد مع صيباري قوة هجومية مثبتة إلى خط مقدمة بايرن، بعد أرقامه الاستثنائية في الدوري الهولندي الممتاز؛ فقد ساهم المهاجم متعدد المهام بشكل مباشر في 45 هدفًا (26 هدفًا و19 تمريرة حاسمة) خلال موسميه الأخيرين في الدوري الهولندي الممتاز مع بي إس في، وهو رقم لم يضاهه أي لاعب آخر في المسابقة، كما أن قدرته على اللعب خلف المهاجم، أو تشتيت الدفاعات من الجهة، أو التراجع للخلف، تمنح كومباني تنوعًا تكتيكيًا قيّمًا.

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  • imago-sport-1081027207.jpgPhilippe Ruiz

    قمة مرتقبة أمام دورتموند في كأس السوبر

    وقد يخوض صيباري أول مباراة رسمية له عندما يواجه بايرن بوروسيا دورتموند في كأس السوبر فرانتس بيكنباور يوم 22 أغسطس. وتُعد هذه المواجهة الكبيرة في كلاسيكو الديار اختبارًا مباشرًا للاعب المغربي المنضم حديثًا قبل انطلاق الدوري.

    وبعد ستة أيام، يبدأ فريق كومباني الدفاع عن لقبه في البوندسليجا من خلال استضافة شتوتجارت على ملعب أليانز أرينا.


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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ